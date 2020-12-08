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【政府服務】入境處12月10日起調整緊急和必須公共服務　直至另行公布

社會 20:18 2020/12/08

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入境處12月10日起調整緊急和必須公共服務，直至另行公布。（經濟曰報資料圖片）

入境處表示，因應港府應對疫情的最新情況進一步收緊防疫措施，處方周四（10日）起將調整所提供的緊急和必須的公共服務，直至另行公布，其中合資格申請者可透過網上服務遞交延長逗留期限申請。入境處呼籲公眾透過網頁、流動應用程式、郵寄或投遞方式遞交申請。

入境事務處服務最新安排。（政府圖片）

入境處指，根據政府現行安排，除香港國際機場、深圳灣及港珠澳大橋管制站外，其他管制站的客運通關服務繼續暫停，直至另行公布。

而深圳灣及港珠澳大橋管制站的客運通關服務時間已分別於4月起調整，直至另行公布：

  • 深圳灣管制站： 旅檢大樓及私家車的客運通關服務時間為每日上午10時至晚上8時，而貨車的通關服務時間則為每日上午6時30分至午夜12時（貨車通關服務時間會於12月10日起調整為24小時運作）。
  • 港珠澳大橋管制站：  旅檢大樓（即乘搭過境巴士或穿梭巴士過境）的客運通關服務時間為每日上午10時至晚上8時；及私家車的客運通關服務時間為每日上午6時至晚上10時，而貨車的通關服務時間則維持24小時運作。

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記者：陳曉瑩

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