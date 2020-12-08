許智峯9月已開始部署流亡？

▲ Anders Storgaard在社交平台透露自己如何協助許智峯離港。（Anders Storgaard Facebook圖片）

前立法會議員許智峯在保釋期間，以公務外訪為由於月初前往丹麥，但沒有如期回港，並在上周宣布流亡，許智峯僅稱流亡決定倉促，但卻無透露是何時的決定。可是，協助許到丹麥的保守黨青年委員會前主席Anders Storgaard，今日在社交平台大爆許離港流程，並稱對成功送許智峯離開，感到自豪。

Storgaard稱，與許智峯今年2月在丹麥相識，其後一直保持聯絡。許智峯於8月26日被捕，直至9月14日，許智峯主動向他透露，雖獲保釋，惟護照仍被扣，但如果可以有一個以議員身份出訪的行程，例如討論氣候轉變等對政權無害的議題，相信護照可獲發還。

許智峯進一步問Storgaard是否願意協助？Storgaard表示同意幫忙，但強調自己和許智峯，一直沒有明言這個行程是以流亡為目標，但他坦言，自己當時也懷疑許智峯很可能想流亡。Storgaard稱，他找來許在丹麥的接頭人Thomas Rohden，負責聯絡傳媒及高級政治人物，隨後自己在11月6日寄出首封「邀請許智峯來丹麥」的信件，結果許智峯真的獲發還護照。

▲ 右為Anders Storgaard。（Anders Storgaard Facebook圖片）

不過，許在出發前4日，竟收到警方通知，要求他交代詳細行程，Storgaard形容自己「如心臟病發。」於是在短時間內，請求丹麥國會議員Uffe Elbæk幫忙，他則與多個國會議員、氣候組織及智庫，一起製造了一個「完全虛假的行程」。許智峯於11月30日成功啟程前往卡塔爾，Storgaard形容，終於鬆一口氣。

雖然許智峯成功離港，但Storgaard指，另一個令他們憂心的問題，是許的家人12月2日才能起飛，即要多等48小時，家人安全出發，整個計劃才算成功。他透露，等待期間大家都提心吊膽，要繼續保密。因此，許智峯抵達丹麥後，一直在社交平台公開在當地「拜訪」各機構、團體及人士的「行程」，直至許的家人成功離港為止。

外國政客製造假行程助許智峯離港，有此一例，料其他人難以再以此橋離港，有政界中人估計，料警方和法庭會更加謹慎，保釋條件將會更加嚴格。

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