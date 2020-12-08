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中聯辦：美方外厲內荏的「制裁」鬧劇　註定徒勞無功

政治 21:25 2020/12/08

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美國財政部宣布制裁14位全國人大常委會副委員長，以回應早前4名民主派立法會議員被DQ。中聯辦發聲明，強烈譴責美方倒行逆施的霸權行徑，指其外厲內荏的「制裁」鬧劇只是一廂情願、黔驢技窮、註定徒勞無功。

發言人指出，美國所謂制裁，是嚴重違反國際法和國際關係基本準則的政治霸凌，「我們絕對不會畏懼任何蠻橫霸道、絕對不會容忍美國對香港事務和中國內政的粗暴干涉，絕對不會動搖維護國家主權安全發展利益的堅定決心。」

發言人續指，美國自身建立密不透風的維護國家安全法律體系，制定了議員宣誓效忠和資格喪失的嚴格法律規定，卻對中國維護國安和香港特區憲制秩序的正當之舉橫加指責、蠻橫打壓，「是赤裸裸的霸權行徑和強盜邏輯。」，再次證明，美方是香港一國兩制實踐的最大干擾者、破壞者。而這種「自己一套，別人一套」的雙重標準，以及一次次「制裁」鬧劇，只能讓國際社會更加看清其虛偽本質和醜陋面目。

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記者：林曉君

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