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【一秒拳王】36小時爭分奪秒拍攝主題曲MV 周國賢+趙善恆：送給每個香港人

娛樂 19:10 2020/12/08

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《一秒拳王》主題曲MV《時間的初衷》。

港產片《一秒拳王》本來原定於12月3日在香港上映，可惜因第四波疫情爆發，戲院需要關閉，令《一秒拳王》未能如期推出。

雖然如此，《一秒拳王》團隊仍繼續宣傳工作，電影主題曲《時間的初衷》官方MV亦於昨晚 (12月7日) 推出。

【一秒拳王】周國賢拍拳賽被打爆眼角送院　Endy縫針後即拍攝盡展專業

選景香港最南端

《時間的初衷》MV赴蒲台島、逗留逾36小時拍攝，目的是為了實時捕捉黃昏日落、黑夜星空、晨曦日出三個時段精彩畫面。

當中以黃昏美景最難駕馭，為捉緊那一剎，結果進行了兩次日落拍攝，以配合歌詞描述時間對人生初衷何等重要的理念。

《一秒拳王》的攝影師Ollie當今次MV的導演，為完成這個36小時馬拉松式拍攝，他與電影導演趙善恆足足構思和計劃了超過兩個月時間。

攝製團隊編導稱：「選景蒲台島，是因為它位於香港最南端之地，甚具香港代表性；而那三大時段，正代表了每個香港人總會經歷過的高低時刻。」

他們表示，當決定要遠征蒲台島時，最大問題是人手方面，想不到影片全部台前幕後一聽到其構思，明明早已離開劇組，仍紛紛主動要參與。

過夜捱凍完成拍攝

由於周國賢、趙善恆及ToNick檔期緊迫，只能在蒲台島逗留兩日一夜；而整個製作團隊共40、50人，要分批出發更要帶大量物資前往，由器材、樂器、營具及必須品等已達800KG，眾人由碼頭逐一把物資搬運上山，再紮營預備。

MV本身需要在晚上開營火拍攝、亦於日出及日落時捕捉短暫的日光，時間壓力非常大，周國賢、趙善恆更冒命危險，先在崖邊再爬上山供航拍機拍攝不同角度，非常消耗兩位體力。

而且當時蒲台島溫差非常大，眾人過夜捱完凍到白天時又熱得要命，整個過程殊不容易，但一眾台前幕後都沒有怨言，越拍越high，士氣高漲。

周國賢表示電影拍峻後能再次與台前幕後重聚感到高興，更因為拍攝地點遙遠，笑言好似大伙兒去旅行一樣：「雖然拍攝過程辛苦，但拍出來效果非常好！」編導和團隊表示，希望把這個MV送給每個香港人。

撰文 : TOPick柴犬出動

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