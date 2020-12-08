港樂星夜交響曲　網上BE THE STARS

▲ 港樂今次在文化中心音樂廳伴隨燈光等特別效果演出，指揮家廖國敏相信將教人耳目一新。（港樂專頁截圖）

星空下聽港樂，是樂迷每年的一大樂事。太古「港樂‧星夜‧交響曲」今年一改形式，首度移師網上，誠邀廣大市民共同參與，齊齊「BE THE STARS」！

香港管弦樂團的太古「港樂‧星夜‧交響曲」是港樂的年度戶外大型活動，吸引成千上萬樂迷。今年的音樂會改以動畫及多媒體效果製作，周六晚7時半將於港樂網站hkphil.org、YouTube頻道和Facebook專頁上演，不論何時何地，全球樂迷都能收看。

太古首席贊助 周六網站收看

著名指揮家廖國敏會帶領樂團，演出創意總監陳雋騫所策劃的表演。除了柯普蘭、莫扎特、比才、韋華第、德布西等的名曲，公眾還能聽到更近代、譚盾的《臥虎藏龍》協奏曲，獨奏部分全由樂團首席樂手司職。

廖國敏指出，樂團是在文化中心預錄演出，但加上了各種特別效果，「其實我現在是不太認得這音樂廳了！」

今次音樂會以「BE THE STARS」為主題，以「星」比喻生活中每一位發光發亮的人，樂團藉結集大家心目中每一顆「星」，合奏出充滿勇氣、希望的樂章，如明星般在夜空上閃亮，閃耀動人。

公眾上月提交對個人別具意義的照片，當晚將化成影片，在音樂會配以樂團的演奏，合製出獨一無二的表演。

太古集團不僅自2006年起成為港樂首席贊助，致力推廣古典音樂，旗下太古地產亦夥拍KKBOX製作了6個關注疫下不同社群的綫上音樂節目，在fb專頁播放。明晚9時播出的主題是少數族裔，周五晚是教育及社區服務提供者，演出者包括周柏豪、林二汶、林家謙、小肥、鄧小巧和岑寧兒，以及其他本地年輕音樂人。

責任編輯：姚沛鏞