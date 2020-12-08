【確診大廈】九龍城及葵青區確診個案上升 何文田邨、愛民邨、德朗邨等多個屋苑均上榜
衞生署衞生防護中心公布，截至12月8日零時零分，中心正調查100宗新增新冠肺炎個案，至今本港個案累計7,075宗（包括7,074宗確診個案和一宗疑似個案）。
衞生防護中心晚上公布12月8日確診者居住的大廈名單，詳情如下：
- 東區
寶峰園 A 座
富怡花園 4 座
興華(二)邨展興樓
- 灣仔區
新禧大樓
渣甸豪庭
- 中西區
安樂大樓
南雄大廈
榮華閣 1 座
聯興新樓
- 南區
置富花園富安苑
貝沙灣南灣 6 座
華富邨華清樓
雙喜大廈(2宗)
- 觀塘區
和樂邨泰安樓
藍田邨藍泰樓
秀茂坪邨秀華樓
寶達邨達顯樓
麗港城 13 座
康逸苑康年閣
- 油尖旺
花園街 198 號
安康大廈
富榮花園 13 座
新填地街 373 號
- 九龍城區
德朗邨德琦樓
何文田邨采文樓
愛民邨保民樓
梭椏園
太子道西 420 號
東頭(二)邨貴東樓(2宗)
木廠街 1B 號
馬頭圍邨芙蓉樓
- 黃大仙區
樂富邨樂東樓
新蒲崗廣場 1 座
牛池灣西村
永定道消防已婚宿舍 1 座
慈安苑安康閣
- 深水埗區
美孚新邨百老匯街 25 號
汝州街 234 號
新豪大廈
澤安邨華澤樓
- 葵青區
葵涌邨逸葵樓
下葵涌村
葵盛西邨 8 座(5宗)
葵涌邨芊葵樓
大窩口邨富華樓
葵聯邨聯逸樓
石籬二邨石榮樓
- 沙田區
河畔花園 D 座
錦鞍苑寶鞍閣
金獅花園 1 期金康閣(2宗)
翠景花園 2 座
文禮閣 3 座
美林邨美桃樓
- 屯門區
友愛邨愛德樓
大興邨興耀樓
兆禧苑雅禧閣
松苑 B 座
建生邨樂生樓
友愛邨愛明樓
- 元朗區
白沙村
- 大埔區
大尾督村
圍下村
- 北區
華明邨富明樓
粉嶺名都
- 離島
逸東二邨滿逸樓
逸泰居
- 西貢
景林邨景榕樓
寶盈花園 5 座
富康花園 5 座
廣明苑廣賢閣
消防處將軍澳員佐級人員宿舍 1 座
- 酒店
諾富特東薈城酒店
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記者：洪芷晴