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【確診大廈】九龍城及葵青區確診個案上升　何文田邨、愛民邨、德朗邨等多個屋苑均上榜

社會 22:34 2020/12/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

何文田愛民邨錄得確診個案。(經濟日報資料圖片)

衞生署衞生防護中心公布，截至12月8日零時零分，中心正調查100宗新增新冠肺炎個案，至今本港個案累計7,075宗（包括7,074宗確診個案和一宗疑似個案）。

衞生防護中心晚上公布12月8日確診者居住的大廈名單，詳情如下：

  • 東區

寶峰園 A 座

富怡花園 4 座

興華(二)邨展興樓

  • 灣仔區

新禧大樓

渣甸豪庭

  • 中西區

安樂大樓

南雄大廈

榮華閣 1 座

聯興新樓

  • 南區

置富花園富安苑

貝沙灣南灣 6 座

華富邨華清樓

雙喜大廈(2宗)

  • 觀塘區

和樂邨泰安樓

藍田邨藍泰樓

秀茂坪邨秀華樓

寶達邨達顯樓

麗港城 13 座

康逸苑康年閣

  • 油尖旺

花園街 198 號

安康大廈

富榮花園 13 座

新填地街 373 號

  • 九龍城區

德朗邨德琦樓

何文田邨采文樓

愛民邨保民樓

梭椏園

太子道西 420 號

東頭(二)邨貴東樓(2宗)

木廠街 1B 號

馬頭圍邨芙蓉樓

  • 黃大仙區

樂富邨樂東樓

新蒲崗廣場 1 座

牛池灣西村

永定道消防已婚宿舍 1 座

慈安苑安康閣

  • 深水埗區

美孚新邨百老匯街 25 號

汝州街 234 號

新豪大廈

澤安邨華澤樓 

  • 葵青區

葵涌邨逸葵樓

下葵涌村

葵盛西邨 8 座(5宗)

葵涌邨芊葵樓

大窩口邨富華樓

葵聯邨聯逸樓

石籬二邨石榮樓

  • 沙田區

河畔花園 D 座

錦鞍苑寶鞍閣

金獅花園 1 期金康閣(2宗)

翠景花園 2 座

文禮閣 3 座

美林邨美桃樓

  • 屯門區

 友愛邨愛德樓

大興邨興耀樓

兆禧苑雅禧閣

松苑 B 座

建生邨樂生樓

友愛邨愛明樓

  • 元朗區

白沙村

  • 大埔區

 大尾督村

圍下村

  • 北區

華明邨富明樓

粉嶺名都

  • 離島

逸東二邨滿逸樓

逸泰居

  • 西貢

景林邨景榕樓

寶盈花園 5 座

富康花園 5 座

廣明苑廣賢閣

消防處將軍澳員佐級人員宿舍 1 座

  • 酒店

諾富特東薈城酒店

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

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