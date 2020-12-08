【新冠肺炎】機場警區疑爆疫　3名28至41歲男警長及警員初步確診

▲ （取自香港警察fb）

本港今日（8日）新增100宗確診個案，包括5宗輸入個案及95宗本地感染，其中27宗為源頭不明個案，另有約70宗初步確診個案，香港警方晚上於社交網站上發文，指三名駐守機場警區的警務人員初步確診，包括41歲男警長、32歲男警員及一名28歲男警員。

3名警員日前感到不適，均於昨日分別前往醫院及診所求醫，經測試後於今日得知對新冠病毒呈陽性反應，三人於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩，他們最後一日上班日分別為12月3日、12月5日及12月6日。

警方表示高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該三名人員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測；相關工作地方已即時派員清潔及消毒；亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。

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責任編輯：鄧凱文