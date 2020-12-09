【新物種】香港嘉道里農場發現疑似穿山甲新物種　在非法貿易中搜得

▲ 一個經基因辨別的樣本，可能屬於新的亞洲穿山甲物種。(嘉道里農場fb圖片)

嘉道里農場科學家使用香港海關沒收的非法交易穿山甲鱗片，透過分析DNA後得出最新結論，可能存在第五種未知的亞洲穿山甲新物種。農場表示到目前為止，這神秘的第五種亞洲穿山甲物種尚未在分類學中描述，僅在非法貿易中發現。而在進一步了解其生態之前，科學家必須盡所能協助穿山甲，從不法偷獵者的手中將之拯救出來。

嘉道里農場在社交網站宣布，透過公開數據和知識交流，我們於今年年底收到一則令人感到意外和沮喪的消息：

利用本園科學家在2015年發布、有關東南亞野生穿山甲交易的脱氧核糖核酸（DNA）數據，一組中國和德國的穿山甲研究人員得出一個結論──可能存在第五種未知的亞洲穿山甲物種。這是2015年，嘉道里農場的科學家使用了從香港海關沒收的穿山甲鱗片，從中提取DNA進行分析，得出一個意外的發現。

研究的參考數據包括中國穿山甲（Manis pentadactyla）、印度穿山甲（Manis crassicaudata）和馬來穿山甲（Manis javanica）。當中出現的單倍型H4和H8組成的支系，與任何參考數據都不相符。可惜當時，尚無菲律賓穿山甲（Manis culionensis）的數據供參考。

事隔五年，這引起了穿山甲研究小組的興趣，把研究延續下去。為了調查第五種亞洲穿山甲物種的可能性，研究小組擴大了參考數據，將所有已知的亞洲穿山甲物種的數據都包括在內。擴大參考數據集後，清楚顯示出單倍型H4和H8確實形成了一個明顯的進化枝，與任何已知的穿山甲物種都顯然不同。

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責任編輯 李志強