【新冠肺炎】新增13間食肆有確診者到訪　涉IFC無二、尖沙咀大喜屋

▲ 新增13間食肆有確診者到訪，涉IFC無二、尖沙咀大喜屋。

本港爆發第四波新冠肺炎疫情，昨日（8日）新增100宗確診個案，累計個案突破7000宗。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤，再有13間食肆「上榜」，包括位於中環國際金融中心（IFC）的日本餐廳「無二 Mu-ni by La Bombance」和意大利餐廳「Isola Bar & Grill」，以及尖沙咀文遜大廈大喜屋日本料理等。

根據衞生防護中心資料，新增食肆名單如下：（報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期/個案編號）

中西區 國際金融中心商場 無二 27/11/2020 #6279

油尖旺 文遜大廈 大喜屋日本料理 27/11/2020 6335

葵青 葵盛西邨 7 座 仙花園餐廳 28/11/2020 #6256

油尖旺 The ONE 煌苑 29/11/2020 #6412

元朗 置富嘉湖2期 彩逸皇宮 29/11/2020 #6483

深水埗 青山道17號 金豪酒家 26/11/2020 #6355

油尖旺 文英街文輝樓 新發冰室 29/11/2020 #6495

中西區 國際金融中心 Isola Bar & Grill 29/11/2020 #6539

油尖旺 新世紀廣場 URBAN Cafe Commune 29/11/2020 #6542

西貢 新都城中心 2 期 翠園 29/11/2020 #6547

屯門 愛定商場 大家樂 29/11/2020 #6673

離島 D'Deck Pascucci 30/11/2020 #6492

北區 彩園廣場 纜車餐廳 01/12/2020 #6650

觀塘 成運工業大廈 新匯聚餐廳小廚 05/12/2020 #6988

當中曾到訪IFC「Isola Bar & Grill」的確診者是一名23歲女子，個案編號為6539，她於11月30日發病，12月3日確診，居旺角Skypark，曾於潛伏期間到訪香港體育館觀看張敬軒演唱會。

另外，旺角新世紀廣場「URBAN Cafe Commune」亦有一名33歲女子到訪，個案編號為6542，她於12月1日發病，12月3日確診，居深水埗石硤尾街深水埗大廈，早前亦曾觀看張敬軒演唱會。

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責任編輯：羅嘉欣