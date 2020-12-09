【土豪婚禮】新郎直升機迎親新娘掛滿金器　地產集團太子千金奢華婚禮花近億元

▲ 這場土豪婚禮花費近億元人民幣。

結婚是人生中的大事，不少準新人都砸重金籌辦婚禮，務求有難忘開心的回憶。廣東順德近日就出現一場土豪級婚禮，新郎出動直升機迎接新娘，還有多輛價值逾百萬的豪車，新娘胸前掛滿數十件金器，整場婚禮花費接近億元人民幣。

據中國媒體報道，廣東順德在本月3日舉辦了一場超奢華的婚禮，婚禮現場不但停泊了法拉利、勞斯萊斯等高級名車，新郎更派出直升機迎接新娘。

▲ 新娘身上掛滿金器。（影片截圖）

每圍酒席8萬元

據了解，這是當地海駿達集團太子和團億集團千金的婚禮，婚禮總花費接近億元人民幣。當日婚宴每圍酒席6.8萬人民幣（約8萬港元），甚至連接待客人的礦泉水也是高級貨，每瓶近300人民幣（約350港元）。新娘胸前的龍鳳鐲串，更是讓人看得瞠目結舌。

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有婚宴會場的工作人員匿名受訪，表示當日確有一場奢華婚禮。不少網民紛紛留言，認為「有錢任性」、「結個婚這麼誇張」、「貧窮限制了我的想像」、「貧富差距太大了吧」、「唉，我還在思考明天早上要拿幾塊錢讓兒子吃早餐」。

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責任編輯：王明芳