【香港愛情故事】羅天宇+龔嘉欣無屋住　莊思敏Mean爆對白反映打工仔買樓悲歌【有片】

▲ 刻薄上司莊思敏對龔嘉欣及羅天宇訓話。

TVB第4線劇集時段播出新劇《香港愛情故事》，講劇中羅天宇及龔嘉欣的愛情故事，及其家人的感情問題。昨晚（12月8日）《香港愛情故事》劇情講到陳子朗（羅天宇飾）的爸媽要離婚，邱凱琪（龔嘉欣飾）的爸爸要再婚，於是凱琪在盛怒下離家出走。

子朗在公司雜物房安慰女朋友，但因環境狹窄令他們擁抱時衣服被勾在一起，演中女上司的莊思敏在外聽到「卡住了」及「很痛」等的對白，誤會二人因為「土地供應問題」於是在公司雜物房親熱。

【香港愛情故事】羅天宇龔嘉欣為土地問題嘈交 網民讚貼地：好多共鳴【有片】

▲ 莊思敏演的刻薄上司道出一眾打工仔的悲歌。（截圖）

【香港愛情故事】羅天宇龔嘉欣為土地問題嘈交 網民讚貼地：好多共鳴【有片】

寫實對白反映香港悲歌

中女上司召見二人訓話，講出一番刻薄說話：「如果你們想有自己的地方，應該全身心投入，並且專注在自己的工作上，而不是把性慾帶回來工作的地方。」

她又指：「知不知道為什麼我有幾套豪宅，而你們30多歲還要與家人住在一起？」子朗就回應：「因為你嬴在起跑線？」

上司否認：「是因為我比你們努力，當你們去了吃喝玩樂時，我就默默耕耘，買樓換樓。」凱琪反駁：「炒樓可以致富？」

上司並表示：「我叫你們要學懂犧牲，不外出、不買東西、不去旅行，努力工作賺錢，當你們買到第一層樓後，你們就贏。」

上司的一番說話表達出「貧賤夫妻百事哀」的問題，她並質疑拍拖會令人儲不了錢買樓，反映出香港樓價離地的問題，即使市民不外出、不買東西、不去旅行，都要數以十年計才可有機會比到買樓的首期。

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龔嘉欣演技獲讚

劇情之後又講到凱琪為了爸爸再婚的問題與他鬧番離家出走，因無處容身而租住大空艙式的旅館，而子朗也為陪女朋友便租下層，令凱琪感動不已。

該段劇情獲網民讚「好催淚」，龔嘉欣亦在IG分享：「昨晚有笑，今晚有涙，不開心的事情凱琪寧願自己藏起來，夜裏一個人，就放聲哭吧！」

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▲ 龔嘉欣演技出眾。（劇照）

不少人回覆讚她演技好：「嘉欣新劇表現得好好、其實一直覺得你演技很好！加油啊！一定有出頭天」、「次次睇親凱琪眼濕濕，我就快過佢流眼淚」。

連有份為劇集唱片尾曲的歌手谷婭溦亦大讚：「這場戲把我哭慘了，真的太厲害了！」

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