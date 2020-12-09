【新冠疫苗】輝瑞疫苗開放民眾接種　英國90歲婆婆成全球首位接種者：最棒生日禮物

▲ 英國90歲婆婆成全球首位輝瑞疫苗接種者。

新冠肺炎疫情持續，全球至今已累計逾6800萬人確診。英國於當地時間周二起，正式為國民接種由美國輝瑞藥廠和德國夥伴公司BioNTech合作研發的新型冠狀病毒疫苗，當局將優先為80歲以上長者、前線醫護、護老院員工等接種，其中一名90歲婆婆不僅是英國首位輝瑞疫苗接種者，亦是全球首位。該位婆婆直言是「最棒的生日禮物」。

綜合外媒報道，該名首位接種輝瑞疫苗的90歲婆婆基南（Margaret Keenan），在當地時間周二上午6時31分，在英格蘭中部的科芬特里地方醫院接種輝瑞疫苗。

透過電視轉播畫面可見，基南身穿短袖上衣，方便護理人員在她的肩部施打疫苗。一周後即將過91歲生日基南稱：

我很榮幸成為第一個接種疫苗的人，這是我所能期望最棒的、提早的生日禮物。因為在今年大多時間都自己度過後，我終於能期待在新年和親友相聚。

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據了解，英國共訂購4000萬劑輝瑞疫苗，可供2000萬人接種。首批約有80萬劑，將陸續分發到全國。由於輝瑞疫苗必須儲存在攝氏零下70度的環境，在一般雪櫃只能存放5天，因此衛生部指初期將先約在50間醫院安排注射接種工作。首批訂購的疫苗，會讓80歲以上長者、前線醫護人員、護老院員工和院友等高危人士優先接種。

據《DailyMail》報道，當局會主動聯絡合資格人士預約接種第一劑疫苗，21日後會再接種第2劑疫苗。估計接種第1劑的12日後會有部份免疫力，而在接種第2劑7日後（即第一劑的28日後）將具有完全效力。民眾接種疫苗後需留在接種中心約15分鐘，以防出現不良反應。

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責任編輯：羅嘉欣