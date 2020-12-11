【香港愛情故事】王敏奕相隔6年重返TVB拍劇　《女人俱樂部》首播：用時間證明自身努力

▲ 王敏奕入行16年，由模特兒轉型演員兼歌手。

2014年TVB劇集《女人俱樂部》首播，成功以青春活力的「M Club」姊妹情感動觀眾，當年初出茅廬的王敏奕（Venus）是其中一員。

相隔6年，王敏奕影視劇發展外，今年更簽約星夢娛樂成歌手，向歌影視三棲藝人進發，並回歸TVB於新劇《香港愛情故事》飾演叛逆女攝影師Shay一角。

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▲ 王敏奕相隔6年再拍TVB劇集。（陳家瑩攝）

王敏奕追求穩定生活

《香港愛情故事》因故事題材貼地寫實，播出以來引觀眾不少共鳴。王敏奕在劇中演的Shay生性叛逆，處事態度既我行我素，又從不顧人感受，藝術家個性的她過着「月光族」生活，反映不少人的現實。

Venus表示角色與本人完全相反：「我是個傳統的人，追求穩定的生活，所以有好多時也不理解Shay的想法，會怕別人難受，但她完全不會。」

不過她表示很欣賞Shay：「當大家都想成為別人期望的模樣時，她卻成為自己期望中的人。尤其在社交媒體興起的年代，要學習吸收合適的意見而不過份在意評價，活出自己最舒服的狀態，是我們一直都要學習的課題。」

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因花邊新聞模糊事業焦點感挫敗

2018年播出的《飛虎之潛行極戰》是邵氏劇集，所以《香港愛情故事》是王敏奕6年後正式重返TVB的演出。

碰巧同期的深宵時段重播她的首套主演的TVB劇《女人俱樂部》，新舊劇的對比也讓Venus感到異常緊張，笑指：「觀眾看到10時半的劇，可能覺得『王敏奕都幾好』，但一看到之後又會覺得『睇嚟王敏奕呢幾年真係好努力』」

▲ 王敏奕2014年曾拍《女人俱樂部》。（劇照）

Venus出道初期曾被指眼神與藝人李麗珍相似，恰巧她在《女人俱樂部》演李麗珍的年輕版，因外貌標緻及入型入格的演出，成功抓住觀眾眼球。

不過，Venus回想當年時就自覺不足：「那時真的是很新，好怕會出錯，所以拍劇前做很多功課，每場戲都寫好感受。雖然做了很多，卻會因為別人提出一句意見，直接完全自我推翻，去做別人覺得對的事。」

其實早於14歲時，Venus已入行做模特兒，拍平面照及廣告賺取外快。後來受賞識正式入行拍劇，她回想起小時候從沒想過走進演藝圈：「別人都會覺得我不合適，我很害羞又怕交際，覺得自己不擅長的事就不會獻醜，很怕面對自己。」

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加上，Venus由模特兒轉向演員路發展，初期外界對她的工作定型讓她感到壓力。而且，因着老公是曾志偉之子曾國祥的關係，Venus的焦點亦被放在花邊新聞上。

她坦言：「很難不介意也一定會感挫敗，因為我的努力很多時都沒人看見，他（曾國祥）也曾對我感到不好意思，但我們互相理解，因為他也經歷過與我相同的事。我是很想觀眾看到我的努力，但唯有用時間證明，他達到了，我也希望有一天我可以成功。」

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▲ 王敏奕有老公曾國祥互相扶持。（陳家瑩攝）

用時間以努力證明實力

幸好，Venus隨着歷練漸長，她感激在演藝路上遇到不同機會，拍過大肚婆、跆拳道高手及被性騷擾的設計師等多元化的角色。她對演藝的信心因此更堅定：「導演找我演是因為他覺得我做到才讓我嘗試，其實我的努力與誠意是會有人看到，不需要着急。」

她續指：「現在演戲也較淡定，除筆記上的準備外，也會看戲、鍛練身體及改善修養行為等，更重要是知道自己的意見也很重要，在演員路上學懂創造才會有變化。」

▲ 王敏奕以努力證明自己可出演不同類型的角色。（陳家瑩攝）

而讓Venus努力堅持做好工作的動力更是來自於家人，雖然她在單親家庭成長，要照顧媽媽，也要照顧年幼的弟弟，但媽媽對她工作總是給予無限的支持與自由。

為了報答他們，Venus更覺要加倍努力：「我覺得我要努力做，因為媽媽尚年輕，弟弟年紀少，很想他在好環境下成長，也希望有日有能力隨時放假與媽媽去旅行！」

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服裝：THE KOOPLES

記者：陳家瑩