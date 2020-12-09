【香港愛情故事】陳凱琳龔嘉欣談親吻戲感受　譚凱琪素顏陪姊妹慶生

▲ 龔嘉欣生日找閨密慶生。（取自IG）

龔嘉欣新劇《香港愛情故事》周一首播，Katy首集跟戲中男友羅天宇被迫黃牛價酒店開房，成為網民話題。日前31歲生日的龔嘉欣，相約「少婦聯盟」姊妹陳凱琳、譚凱琪一同收看第一集，並直播開Live講心事。

龔嘉欣跟產後未曾公開露面的譚凱琪再聚，Zoie素顏上鏡，狀態十足，網民讚不似剛為人母。

▲ 譚凱琪素顏上鏡。（取自IG）

陳凱琳則跟Katy分享拍親吻戲的感受，Grace指因為現場很多人，加上知道是做戲，不會想太多。一班好姊妹又齊齊煮飯仔，為龔嘉欣補祝生日。