【香港愛情故事】陳凱琳龔嘉欣談親吻戲感受 譚凱琪素顏陪姊妹慶生 娛樂 10:30 2020/12/09 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠 ▲ 龔嘉欣生日找閨密慶生。（取自IG） 龔嘉欣新劇《香港愛情故事》周一首播，Katy首集跟戲中男友羅天宇被迫黃牛價酒店開房，成為網民話題。日前31歲生日的龔嘉欣，相約「少婦聯盟」姊妹陳凱琳、譚凱琪一同收看第一集，並直播開Live講心事。 龔嘉欣跟產後未曾公開露面的譚凱琪再聚，Zoie素顏上鏡，狀態十足，網民讚不似剛為人母。 ▲ 譚凱琪素顏上鏡。（取自IG） 陳凱琳則跟Katy分享拍親吻戲的感受，Grace指因為現場很多人，加上知道是做戲，不會想太多。一班好姊妹又齊齊煮飯仔，為龔嘉欣補祝生日。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【香港愛情故事】羅天宇龔嘉欣為土地問題嘈交 網民讚貼地：好多共鳴【有片】 10:41 2020/12/08 【香港愛情故事】羅天宇龔嘉欣為土地問題嘈交 網民讚貼地：好多共鳴【有片】 【香港愛情故事】龔嘉欣由租村屋至買海景單位 30歲成功置業靠一個理財法 14:12 2020/12/06 【香港愛情故事】龔嘉欣由租村屋至買海景單位 30歲成功置業靠一個理財法 【香港愛情故事】TVB變陣撼ViuTV皇牌《全民造星3》 無綫延後晚間新聞推第四線劇【有片】 12:45 2020/12/01 【香港愛情故事】TVB變陣撼ViuTV皇牌《全民造星3》 無綫延後晚間新聞推第四線劇【有片】 香港愛情故事 龔嘉欣 譚凱琪 陳凱琳 羅天宇 電視劇