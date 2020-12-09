【好人好事】生日不要禮物化作祝福送暖　8歲男童派100個薄餅給無家者溫飽

▲ 美國一名8歲男童不要生日禮物，寧願將禮物變成百個薄餅送贈給無家者。

小朋友都期待收到生日禮物，不過美國一名8歲男童就不要生日禮物，寧願將禮物變成百個薄餅，送贈給無家者。男童的善心感染了身邊人贊助及幫忙派薄餅，充滿童真的他表示「我想藉著生日幫助別人，相信每個人都喜歡薄餅」。

不要玩具寧給無家者溫飽

據美國WSOC TV報道，紮兩條小辮的男童Kieng Rivens居於北卡羅萊納州夏洛特市，他上周六（5日）迎來8歲生日。早前媽媽Antiqua Ramsey問他想要甚麼生日禮物、如何過生日時，他提出想在露宿者聚集的帳篷區，派發數十個薄餅給這些無家者，令他們得到溫飽。

▲ 男童Kieng Rivens紮兩條小辮，他想在生日當天助人。（影片截圖）

兒子的生日願望令媽媽感到既意外又感動得眼眶泛紅，於是Antiqua開始聯絡幾間薄餅店，看看買100個薄餅會否有折扣。其中一間薄餅店回覆她︰

他們說願意捐贈75個薄餅，更會帶同員工與我們會面，一起分發薄餅。

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善心老闆贊助75個薄餅

薄餅店的老闆及員工都被Kieng的善心觸動，希望能出一分力。在Kieng生日的星期六早上，薄餅店「Papa John's Pizza」加盟店的老闆Gage Lock和他的同事帶來了100個薄餅，並伸出助人之手。Gage表示︰

這是一個7歲孩子的生日願望，只想在他8歲生日那天回饋社會，這使我想做更多。

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他指大多數孩子都想要電子遊戲、玩具、單車等作為生日禮物，但Kieng則想在生日幫助有需要的人，別具意義。

感染家人朋友齊做善事

在新冠肺炎疫情下，Kieng和家人、朋友、薄餅店員工都戴上口罩，一起派發薄餅發揚善心。Kieng說：

我想藉著生日幫助別人，相信每個人都喜歡薄餅。我已經擁有很多，所以也想給無家者一些東西。

▲ 男童送贈薄餅給無家者。（影片截圖）

他原本可以拆自己的生日禮物，卻把禮物換成祝福。當地傳媒追訪他生日當天派薄餅的行動，只見媽媽陪著他將薄餅逐一派給帳篷區的無家者。

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責任編輯︰王明芳