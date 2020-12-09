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【錢國偉出殯】鄭伊健張衛健等扶靈送別故友　陳宛蔚悲痛訣別亡夫錢國偉

娛樂 12:45 2020/12/09

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錢國偉今天出殯。

前TVB金牌監製錢國偉（Wilson）於10月27日因胰臟癌離世，終年59歲。遺孀陳宛蔚昨日於沙田大圍寶福紀念館為亡夫錢國偉設靈，今早（12月9日）舉行出殯，喪禮以佛教形式進行，完成大殮儀式後，錢國偉的靈柩會奉移到大圍富山火葬場火化。

錢國偉今日大殮出殯，奉柩大圍富山火葬場火化，生前人緣甚佳的錢國偉，由昨晚起已由多位藝人朋友前來跟故友最後道別。

陳宛蔚抱丈夫遺照。（東星圖片）

【錢國偉設靈】遺孀陳宛蔚送別亡夫錢國偉　劉德華張學友郭富城悼念故友

今天早上，遺孀陳宛蔚一早便在現場打點，而錢國偉一眾好友如鄭伊健及太太蒙嘉慧、林曉峰、林珊珊、黎芷珊、譚玉瑛、阮兆祥、張衛健、錢嘉樂、麥長青等陸續抵達寶福紀念館送別。

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扶靈名單包括錢國偉摯友包括鄭伊健、林曉峰、張衛健、錢嘉樂、方力申、黎諾懿、阮兆祥、Nelson。

因受疫情影響，大會昨日設靈已安排親友每10分鐘分批分段入場致祭。今日出殯後則不設纓紅宴，只向到場家屬朋友派利是及食物券。

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陳宛蔚：女兒喊著找爸爸

陳宛蔚昨晚表示，會把老公的身後事做到最好，要秉承其精神，好好照顧家人、自己及女兒，她說：「要收拾心情，老公是開心的，所以這個是farewell party。」

錢國偉的小女兒由工人姐姐手抱到現場。（東星圖片）

被問2歲女兒知否爸爸去世？陳宛蔚指女兒似懂非懂，要一點時間去慢慢適應：「女兒喊著要找爸爸，Wilson很疼錫女兒。」

她又指錢國偉一生充實，相信沒有遺憾，雖然失去家庭經濟支柱，她亦感受到朋友關心及愛護，自己亦會努力工作。 
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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