【世界遺產】京都清水寺維修3年終完工　維修費40億日圓重新建舞台

▲ 清水寺維修正式完工，但不知道我們何時才能到訪。

去京都，清水寺是大家必去的打卡點，無論是春天的櫻花、或是入秋的紅葉，清水寺都必定能滿足到大家，清水寺自從因為要迎接今年原定舉行的奧運，在2017年開始進行一次大規模維修，終於在日前正式完工，四周圍板今不復見，但問題是我們幾時才可以去日本旅遊？

日本京都清水寺作為世界遺產，是京都最古老的寺院，與金閣寺，二條城並列為京都3大名勝，同時亦是與日本國寶建築之一，它建於公元794年，從建立起直到19世紀中葉一直都是日本的國都。

為了迎接2020年奧運，清水寺2017年春天展開一次前所未有的大修葺，如果大家在修葺期有去過，都會懂得寺院內的本堂與清水舞台全體被鷹架覆蓋，幸好在整修期間保留參拜通道，同時依然能夠登上寺院舞台眺望景色，但基本上完全無法看見清水舞台的外觀全貌。

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這一次修葺，單是舞台就用了166塊檜木重新鋪設整個地板，面積約200平方公米。此外，寺院屋頂亦是相隔50年從新更換，維修費用合共花了40億日圓。

雖然今年奧運因為新冠疫情而改期，而且遊人大量減少，但反而造就了寺院久違了的清靜，但最可惜的還是我們還不知道何年何月才可以遊日，唯有看著相片望梅止喝。

記者：何偉雄