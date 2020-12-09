【女人俱樂部】李若彤當年為愛情放棄家人與事業　不願分手全因不甘心

▲ 李若彤當年為愛情放棄家人與事業，不願分手全因不甘心。

「小龍女」李若彤主演TVB劇《女人俱樂部》現在深夜重播，此外最近在李若彤內地推出個人首部著作《好好過》，當中罕有地提及她與富商郭應泉過去的一段10年戀情。

至今仍然單身的李若彤當年為了愛情放棄事業、可惜最後仍被提出分手。李若彤在書寫出10年感情中的辛酸，坦言當時未有及早揮慧劍結束這段感情，全因三個字：不甘心。

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李若彤甘為愛情付出一切

中學畢業後本來任職空姐的李若彤，因被星探發掘而入行拍廣告，之後接觸影圈，在1990年代開始其演藝道路。

在1998年，她戀上富商郭應泉，當時有指對方已有家室，又有指郭應泉剛經歷97年金融風暴，滿身債務。但多年來李若彤仍不離不棄，直到2005年更退出幕前，為愛放棄如日中天的事業，可是最後情花始於未能結果。

而李若彤在2013年復出，近年主力在內地發展，她亦經常分享保養、健身心得，最近更推出個人第一本著作《好好過》，其中有不少篇幅罕有地提及這段長達10年的感情，道盡當中的辛酸和委屈。

李若彤坦言不時仍回看這段情：「分手後，很多人難以忘記前任，也都沒有意識到一個問題：往往我們之所以懷念一個人，忘不掉一段感情，不是因為這個人有多好，更多的是因為，我們自己曾經在這樣的感段感情中，無所畏懼，赤誠天真，付出一切。」

▲ 54歲的李若彤保養得宜。（微博圖片）

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她提到同居時，起初習慣不論多晚都會待對方回家，二人一起入睡才覺得安心，但後來試過等待太久、自己在沙發上睡著，終於有日才意識到，人生不能都在等待中渡過，才開始為自己的等待設下期限。

憶起感情告終，至今李若彤還會感到痛心：「與他從無話不說到無話可說。人還在，但心不在了。以至於分手的時候，想起來仍然覺得心痛，有時候，一段感情的結束，不是因為沒有愛了，而是兩顆曾經熱絡的心無法如以前那樣。」

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李若彤迷失自我

在10年之中，李若彤為了對方放棄家人、事業，讓她失去自我：「他不希望我拍戲，就停掉工作，一度從所有人眼前消失；他不喜歡我塗鮮色指甲油，我就乾脆不塗；他希望我能穿得成熟一些，我就果斷放棄了自己喜歡的打扮。後來我才真正意識到，一個人穿衣打扮，原來最應該取悅的不是自己嗎？」

李若彤會要求男方拜見她的父母，對方總是拒絕，但卻會要求她每個周末和他的家人一起聚會：「逢年過節，無須他開口，就能令我自動放棄與家人一起過節的想法，對此，他未曾感激，甚至總是會說：『我從來沒有讓你這樣做呀』。」

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她覺得自己事事以對方為重，但都是單方面的付出：「你有妻子的責任，實則並沒有妻子的權利。」

對方更幾乎每年都會提一次分手，每次李若彤都極力挽回，直到相戀第8年，二人曾確實地分開。可是過了1年4個月後又復合，她以為會一直維持好關係：「那時候，我覺得破鏡重圓這四他字真是好。可我到底忘了，破鏡即便真重圓了，裂痕是仍舊存在的。」

最終二人復合一年多，感情還是終告結束。

文末李若彤亦有提及，多年來未肯放棄感情，全因為不甘心：「明知感情結果不夠明朗，為甚麼卻不選擇早早結束？說到底，不甘心。當然，並不是為這個結局而不甘心，而是另有原因。與他公開戀情之後，當時人們眾說紛紜，有人說他有家室，也有人說我目的明確，與他交往為的是一個『財』字。為了爭一口氣，即便我明白我也仍強忍一切，只為證明給所有人看，他們看錯了我，我不是那樣的人。」

至今已屆54歲的李若彤，自從於2008年宣告分手後，一直維持單身至今。

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