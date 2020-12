【黑色幽默】Joan Cornellà香港再辦作品展　首度公開展出已停製限量版版畫【附預約詳情】

▲ 西班牙藝術家Joan Cornellà將於2020年12月15日至2021年1月29日在香港舉辦作品展售會。(圖片由活動提供)

憑諷刺時弊畫作著名的西班牙藝術家Joan Cornellà將於2020年12月15日至2021年1月29日在香港舉辦作品展售會「Contemporary Showcase: My Life Is Pointless by Joan Cornellà」,帶來Cornellà 48幅標誌性諷刺時弊的作品。

Joan Cornellà愛以鮮明生動的用色、簡單直接的視覺語言,探討及諷刺人性的黑暗面,帶來直白、充滿娛樂性卻同時令人反思的作品。觀眾或曾欣賞其作品時不期然放聲大笑,又或感到一陣毛骨悚然,引發大眾共鳴。

Joan Cornellà的作品曾在國際多個地方展出,當中包括香港、東京、首爾、北京、倫敦、巴黎及紐約等。Joan Cornellà三年後再度回歸香港舉行作品展,而「My Life Is Pointless」是其第三場香港個人展覽,是本港歷來最大型的Joan Cornellà展覽。

是次活動將首度公開展出按真人大小比例製作的木板畫及銅像,以及一系列已停製的限量版版畫作品。點擊大圖率先欣賞部分精選藝術品:

Contemporary Showcase: My Life Is Pointless By Joan Cornellà

展覽日期: 2020年12月15日 至 2021年1月29日(敬請預約)

網上預約:Sothebys.com/JoanCornella

星期一至五:10am – 6pm;星期六:11am – 5pm

以下日子休館:2020年12月24日至2021年1 月3日,星期日,以及公眾假期

