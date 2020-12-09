【家長講座】子女機不離手是危還是機？　周六網上直播座談會專家與你探討【內附詳情】

▲ 青少年機不離手，到底是利是弊？(機構提供)

子女機不離手疫情下無可避免，他們是明日電競網紅還是斷送前程？突破機構於12月12日（本周六）舉行網上研討活動，集合各方專業人士從不同角度探討議題，包括電玩專家、家長、青少年對談，對象是家長，或會擔心子女會因機不離手而不問世事，影響成長。到底網絡是「機遇」? 還是「隱憂」？

研討活動《當子女機不離手研討會——網絡世代的機遇和隱憂》，早上至中午舉行三大主題，每時段主講45分鐘。

早上先由香港科技大學副教授兼高級顧問(創業)、DreamStarter共同創辦人及執行主席黃岳永教授，以創業角度剖析「網絡世代的機遇與青年人的裝備」；繼而由香港理工大學應用社會科學系助理教授盧健銘博士，及精神科醫生崔永豪醫生分享「網絡行為的隱憂——對青年人身心社靈的影響研究」。

▲ 是日也會有家長現身說法分享如何面對子女沉迷手機問題。(機構提供)

中午對談會「青少年機不離手是利是弊？」破天荒請來五大持分者分享，包括電玩和網絡業界代表周榮春(前手遊公司CEO，現為17 Media CEO)、YouTuber希治閣(郭汶羲)、精神科醫生崔永豪醫生、青少年及家長代表現身說法，分析機不離手是否只帶來一面倒的好或壞。

對談聆聽青年聲音及處境

研討會下午是舉辦兩個網上平行會議，年青人Stanley及朋友會講講「實測：你也會機不離手嗎？──年青人教你打機」，分享家長需要了解的打機術語、最Hit遊戲、十個激嬲孩子與家長的理由等。另外同組亦請來香港大學心理學系鄭思雅教授分享「與家長對談：電競運動=網絡成癮？」，講解電競與網絡成癮的分別，並分析子女若表達要成為電競選手，家長應如何處理。

而同日下午第二組的平行會議，將集中處理家長最關注的青少年網絡沉溺現象，分別由突破輔導中心經理廖暉清就「應用家庭治療模式處理青少年網絡沉溺」，讓青少年工作者及家長了解青少年家庭治療，對家長與子女的挑戰與突破，以及探討青少年網絡沉溺與依附的關係及需要。

基督教服務處「網開新一面」─ 網絡沉溺輔導中心主任鄧震宇，則分享「青少年網絡沉溺的服務介入和過來人家長的經驗分享」，把家長介入模式、尋找出路的實戰經驗一一訴說。

突破輔導中心高級心理輔導員趙翠嫦亦會就「當子女機不離手——家長可如何管教？」，介紹家長的管教金字塔、有效跟子女訂立及執行協議等管教技巧。

▲ 研討會同時分享到家長介入模式、尋找出路的實戰經驗。(機構提供)

當子女機不離手研討會——網絡世代的機遇和隱憂

日期：2020年12月12日（本周六）

時間：上午9時至下午4時45分

地點：網上(Zoom)

詳情：https://bit.ly/tnsconference

方法：研討會Zoom會議由於已達人數上限，大會將於當天進行有限度網上直播(下午第二組平行會議只直播趙翠嫦和鄧震宇)，各位可於是日上午9:30到「突破輔導」Facebook專頁，無須報名。

記者：胡麗珊