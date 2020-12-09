【新冠肺炎】葵盛西邨第8座爆疫涉22人染疫　專家斥欠缺緊急機制封鎖檢測

▲ 葵盛西邨第8座爆疫致22人染疫。（資料圖片）

本港新冠肺炎第四波疫情嚴峻，葵盛西邨第8座爆疫致22人染疫，包括18宗確診和4宗初步確診個案，涉及樓層增至5層。呼吸系統專科醫生梁子超認為，政府執行指定地方隔離安排上，欠缺緊急機制，迅速動員不同部門，在出現風險的地方執行隔離措施，在數小時內控制場面，不容許居民搬走，避免出現「雞飛狗走」情況，務求在短時間內完成檢測。

梁子超今早（9日）在一個電台節目表示，政府可按第《599A章第25條》指明隔離某一個地方，過往亦曾因沙士、豬流感疫情爆發時，分別封鎖淘大花園E座及灣仔維景酒店。他認為，政府昨日公布的新安排只是要求居民留在家中，不能在隔離範圍走動，分別不是特別大。

他又指，葵盛西邨第8座個案分布在不同樓層及單位，單位分布並非集中在同一座向，相信不是渠管出問題，不排除病毒是經升降機及大堂傳播至其他樓層，認為目前風險最高仍在5樓，其他樓層風險仍低，若居民盡早檢測，將受感染的人搬離大廈及消毒，風險仍可控。

梁子超建議，葵盛西邨第8座住戶未來兩周留在家中作醫學監測，政府亦應在3至5天之後再做一次檢測。他又說，本港疫情仍在不斷惡化，社交距離措施絕對有需要進一步收緊。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則在另一個電台節目表示，根據衞生防護中心數據，第8座有3,100名住戶，昨日有2,300人完成檢測，仍有800人未做測試。他形容已經太遲太慢，政府有需要做補救措施，不能再等，又表示不少人的檢測報告都未有結果，政府有需要追回。

何栢良認為，已有充分證據顯示第8座有病毒傳播鏈，當局宣布第8座為疫區，強制第8座住戶檢測及禁足，居民要有陰性結果才可離開大廈，並應指示警員追回早前搬走的住戶。

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責任編輯：陳子謙