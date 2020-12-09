【大抽獎】 香港迪士尼15周年辦全民大抽獎　送1.5萬張門票得獎名單出爐【內附連結】

▲ 香港迪士尼15周年辦全民大抽獎，今日（9日）公布得獎名單。

香港迪士尼樂園踏入15周年，舉辦「Fun享奇妙夢想」全民大抽獎，向港人送出1.5萬張門票及150份酒店住宿，並於今日（9日）公布得獎名單。而樂園全新城堡「奇妙夢想城堡」已於11月21日正式開幕，勢成樂園新地標。

「Fun享奇妙夢想」全民大抽獎詳情

早前香港迪士尼樂園舉辦「Fun享奇妙夢想」全民大抽獎，合資格港人＊可於2020年11月21至30日（一連10日）透過活動網頁報名參加，有機會獲得樂園一日標準電子門票1張或迪士尼探索家度假酒店標準客房住宿1晚。

＊參加資格香港居民持有身份證 / 11歲以下參加者須持有香港出世紙及由本地學校發出的學生手冊，或附有相片的有效法律文件。

公布結果得獎名單

得獎名單於今日（9日）於活動網頁內公布，參加者可【按此】查閱自己有否中獎。獎品使用日期為2020年12月14日至2021年3月14日（獎品酒店房間的入住日期不適用於2020年12月19至31日；2021年1月1至2日及2月12至16日）。

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奇妙夢想城堡

香港迪士尼樂園煥然一新的「奇妙夢想城堡」由13個迪士尼公主和女王經典故事啟發建成，包括：

灰姑娘

蒂安娜

愛洛公主

艾利奧

花木蘭

白雪公主

幕安娜

梅莉達

貝兒

長髮公主樂佩

寶嘉康蒂

茉莉公主

《魔雪奇緣》裡的安娜與愛莎

新城堡上每座城塔和尖頂分別融入每位迪士尼公主和女王的的故事特色，象徵著勇氣、希望和無限可能，鼓勵入園遊客追尋夢想。新城堡開幕後，設有導賞活動，讓訪客透過自助語音導航由城堡正前方開始，以手機掃描二維碼，在8個觀賞區認識城堡的建築細節。

「奇妙夢想城堡」原為以灰藍色做主調的「睡公主城堡」，自2018年1月2日起圍封及進行擴建工程，原定去年完工，最終延至今年11月21日才揭幕。

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責任編輯：王芷瑩