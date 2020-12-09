【趙斗淳事件】性侵女童變態犯本周六出獄　獄友爆趙斗淳對犯罪理直氣壯無反省

▲ 獄友爆趙斗淳至今仍理直氣壯，毫無反省。

韓國暴力性侵8歲女童的變態犯趙斗淳，入獄12年後，將於本周六（12日）出獄，回到居住地京畿道安山市。有電視台訪問趙斗淳同期獄友，曾經在獄中毒打趙斗淳，視他為垃圾，但完全看不出他有反省。趙斗淳又稱，自己醉酒就會「斷片」，試過兩次酒後殺害家中的狗狗。而隨著媒體曝光其近況，民眾對他的恐懼和憤恨亦漸漸升溫。

68歲的趙斗淳將於12月12日上午5時左右出獄，他原在慶尚北道浦項市的監獄服刑，但在出獄前移至他處進行心理治療，法務部未公布趙斗淳實際出獄地點。 大批民眾仍非常憤恨，揚言要「嚴懲趙斗淳」，宣稱將在趙斗淳出獄時到現場直播等。

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獄友：他對犯罪理直氣壯

韓國JTBC電視台日前訪問了趙斗淳的同期獄友，姜姓受訪者大爆趙斗淳精力旺盛，能在1小時內輕鬆做到1000下掌上壓，且性慾仍強，而鍛煉身體，是因為擔心自己出獄後遭到報復，被市民使用私刑。

姜某亦講述自己對趙斗淳的印象，他表示，對趙斗淳的第一印象就是「暴力犯」，而且還很理直氣壯地表示，自己是因為性侵兒童而入獄。其他獄友知道趙斗淳的罪行後，曾經毒打他、將他視為垃圾，但完全看不出他有反省，

詢問姓名時，他也光明正大地說自己是趙斗淳。

酒後「斷片」曾殺狗狗

此外，趙斗淳在接受檢方訊問時曾表示，喝醉時會忘了自己做過甚麼，曾兩度在酒後殺害家中飼養的狗狗，其中一隻狗的眼睛還被棍棒戳入，而這些事都是他酒醒後妻子向他轉述而得知。趙斗淳亦表示，曾聽到監視器或電視發出的電波聲，產生性衝動並自慰。

趙斗淳出獄後，，依規定應配戴電子腳鐐7年，並由專人24小時1對1監視，每週都要報告交通動線等生活規畫。檢方先前還追加申請禁止趙斗淳攝取一定量以上的酒精、禁止接近被害人及兒童保護設施、限制在深夜外出等，但法院尚未做出裁決。

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性侵女童案發經過

案發於2008年12月11日，趙斗淳把當時年僅8歲、正在上學的娜英，誘拐至教會廁所性侵，娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，頭部被他猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強暴得逞，造成娜英的臉部、腹部及盆骨受重創，更導致大小腸流出，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋過活。

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責任編輯：王明芳