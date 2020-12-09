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【蜘蛛俠3】八爪魚博士確認加入電影《蜘蛛俠3》 大玩多元宇宙或現三代Spiderman

娛樂 14:07 2020/12/09

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湯賀蘭主演、暫定2021年12月上畫的《蜘蛛俠3》，將集不同年代的蜘蛛俠角色。

早前傳出，由湯賀蘭（Tom Holland） 主演、Jon Watt執導的漫威MCU 版本《蜘蛛俠3》 （Spider-Man 3)的會形成前所未見的多元宇宙觀，集合3代蜘蛛俠同片演出。最新消息，就是「八爪魚博士」的演員Alfred Molina確誋會在《蜘蛛俠3》演出，而有外媒報道，第一代蜘蛛俠杜比麥奎爾 （Tobey McQuire）和飾演Mary Jane的姬絲頓丹絲（Kristen Dunst）正在和電影公司洽談回歸。

安德魯加菲當年拍完兩部《蜘蛛俠》（2012年及2014年）電影後和Sony電影公司不歡而散，但最新一部蜘蛛俠電影是MCU出品，能否打動他再演Peter Parker？（網上圖片）

今年十月起就有消息稱在Marc Webb 執導、安德魯加菲（Andrew Garfield） 主演的《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）中，飾演反派角色電魔（Electro）的占美霍士（Jamie Foxx）將會在全新的《蜘蛛俠3》 登場，接著又是三代蜘蛛俠杜比麥奎爾、安德魯加菲將與湯賀蘭同片演出的消息。
根據《The Hollywood Reporter》最新的消息指出，在Sam Raimi 04年《蜘蛛俠 2》飾演最大反派的 Otto Octavius，又稱Doctor Octopus「八爪魚博士」的演員Alfred Molina 也將在暫定明年12月上映的蜘蛛俠電影強勢回歸，但不知道屆時他是否仍然是以反派身份出現。

在2014年的《蜘蛛俠：驚世現新》中演電魔的占美霍士早前已透露將會在最新一部蜘蛛俠電影。（網上圖片）

另外，有傳第一代蜘蛛俠杜比麥奎爾和飾演Mary Jane的姬絲頓丹絲正在和電影公司洽談回歸，甚至安德魯加菲也答應再演Peter Parker, 但一天電影公司未有正式公布，大概也不可以高興得太早。

據說，三代蜘蛛俠之所以能集合，跟「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）令多個不同平行宇宙互相交錯有關，而「奇異博士」也會於這部MCU旗下的蜘蛛俠電影亮相。此部矚目電影暫定於2021年12月17日美國上映。

記者：胡慧雯

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