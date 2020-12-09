【使徒行者3x踩過界II】《香港愛情故事》林景程連續三套現身　入行10年團火未熄

▲ 入行10年的林景程最近於TVB三線劇中同時出現。

入行10年的林景程近年的產量愈來愈多，且愈來愈入屋，觀眾緣甚佳。最近林景程更連續於TVB的三套劇《使徒行者3》、《踩過界II》及《香港愛情故事》現身，他自覺幸運並感恩多了曝光的機會。

當物理治療師的林景程因熱愛演藝事業，於是在2009年參加《超級巨聲》入行，並參演過不少劇集，深受觀眾愛戴。他最近獲TVB頒發10年服務金牌，並於社交平台上分享照片，寫道：

十年🤗 #攞牌

#做左（咗）十年

#仍保持如白紙一般潔白

#蒸餾水一樣無雜質

#想當年十歲入行參加比賽

#一轉眼

#今日已經二十歲了 #超級巨聲

#呢度只係其中五個

#十年後的巨聲

#各有不同成長

#全部都係巨聲幫黎 #開始有人會講

#細個時好鍾意睇超級巨聲

#我笑而不語

#以為係gag黎

#望一望佢年紀

#真係有機會😨

#冷汗流成背

#難以想像自己成為人地童年既一部分 #喺呢度十年

#所經歷既都感恩

#所遇上既都寶貴

#繼續努力💪🏻💪🏻

▲ （東星圖片）

【最佳拍檔】林秀怡林景程互相鼓勵成「好姊妹」 屢受打撃卻未減演戲熱誠

林景程老是常出現

隨着林景程不斷努力，其演出機會也隨年增加，最近更同時於TVB三線劇集中出現。他笑言：

🤪花貓你真狡猾 #搵食姐😩

#自己就諗住

#等大家望多我兩眼

#望下望下順眼啲

#話唔定會覺得我靚仔 #三套劇各有各精彩

#一套鬥智鬥力

#一套伸張公義

#一套貼地愛情

#三套都有朕傾力演出

#有人問淆唔淆

#混淆

#角色唔同功能

#唔同性格

#唔淆

#總之就多多支持🙇🏻 #使徒行者3

#景霖

#踩過界2

#馬存智

#香港愛情故事

#阿恒 #老是常出現系列

▲ （林景程IG圖片）

林景程產量多曝光增

林景程接受TOPick訪問談到連續三劇同時播出，謙稱覺得幸運：「好好彩。所指的好彩不是有3套一齊出街，是3套的角色完全不同性格，觀眾沒那麼容易混淆。」

在2020年，林景程共有7套劇集出街，他說：「今年出街的劇算是比較多，雖然有很多都是功能性角色，未必有太多戲份，但就曝光的機會而言，確是增加了，很感恩！」

問到比較現時及以前的演出時，他謂：「很多後悔的地方！不只是看回以前，現時看《使徒3》也在後悔，自己為何不演得再壞一點？不過跟以前的自己相比，的確是老練了，始終做了那麼久，也並非完全『冇袋到野落袋』。」

▲ （陳家瑩 攝）

林景程不經不覺入行10年

投身演藝事業10年，林景程指：「感覺很夢幻，原來已經10年有多，覺得好似不經不覺似的，都有少許佩服自己，讀書時從來都沒有想過，會連續做一份工做超過10年。」

拍劇之外，參加歌唱比賽入行的林景早前於《歡樂滿東華2020》當上卡拉之星」，翻唱張敬軒歌曲《百年樹木》，歌藝獲不少讚賞。

對此他謙虛說：「其實我對自己當天在《東華》的表現不滿意，有點令巨聲幫丟架的感覺。可能近年精力和時間都去了演戲那邊，唱歌方面真是生疏了很多。所以暫時不強求唱歌那邊，專心演好戲先。不過都會找時間練好自己把聲，如果有一日，唱歌機會出現時，起碼都可以把握到。」

對自己演出有要求，證明他心中團火未時間而熄。

記者：梁樂欣