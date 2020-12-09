【基金詐騙】詐騙集團操控保險公司銷售投連險「香港投資基金」　逾260人受騙共損失逾4億元

▲ 警方搗破一間詐騙集團，涉利用保險公司「投連險」銷售含詐騙成分的「香港投資基金」。（黃傑偉攝）

警方商業罪案調查科上年1月起收到一間國際保險公司和多名受害人報案，指一間詐騙集團涉使用涉事保險公司「投連險」平台，在2013月12月至2018年5月期間，向263名受害人銷售一款涉詐騙成分的「香港投資基金」，令他們蒙受共4億7千5百萬元的捐失。

經深入調查後，警方昨日（8日）以拘捕一宗「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪名拘捕24名集團骨幹成員，包括13男11女，年紀介乎28歲至64歲，其中3名屬集團主腦，包括一名執業律師，另11人屬保險代理。行動中亦凍結約4.2億元的資產，包括5,000萬元銀行存款和3.7億元物業。

商業罪案調查科督察方瀚豪表示，詐騙集團控制一間保險經紀公司，亦在開曼群島成立一款誘使受害人的投資基金，在2013年底透過操控保險公司的10多保險經紀，向內地和香港200多名受害人，訛稱屬於跨國保險公司旗下基金，以博取信任，並游說他們購買投資連繫式保險（投連險）。

他指，受害人將保費投資在詐騙集團操控的基金後，保費並非用來運作基金，而是轉到詐騙集團主腦和成員的銀行和証券戶口，以運作集團的借貸生意，亦會購買物業、贖回樓宇按揭、償還樓宇貸款，以及用作內地中介分紅。

受害人在2018年7月開始打算贖回基金時發現，涉事基金價值大跌9成3，及後在2019年2月基金宣布破產，當時基金聲稱因投資高風險產，其後警方深入調查後發現詐騙集團進行一些動作偷竊基金的資產。

方瀚豪指，基金名下有約2億元的物業，詐騙集團利用持有另一間外地成立公司發行價值約1,300萬元可換股票據，透過自己和親人操作以換取基金名下的資產，當基金宣布清盤後名下再沒有資產，因此受害人蒙受高額損失。

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記者：陳子謙、黃傑偉