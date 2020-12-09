【防疫措施】飲食業料禁堂食後只剩2﹑3成生意　健身業斥政府防疫失策

▲ 飲食業料，晚市禁堂食後食肆只剩下2至3成生意。（曾耀輝攝）

港府明日（10日）起禁止食肆每日傍晚6時至清晨5時期間提供堂食，只可外賣；健身中心﹑美容院等13類表列處所亦要停業。飲食業界料只剩2﹑3成生意，盼當局盡快提供補助方案；健身業斥政府防疫失策，令業界處境艱難，有教練改往公園教班。

稻苗學會會長黃傑龍在一個電台節目中表示，各類餐廳在12月都會受惠節日﹑婚宴及晚宴等，故屬飲食業全年最重要的月份，禁止晚市堂食料令業界僅餘下2至3成生意，部分食肆亦已用盡政府早前的補貼，憂逾千間食肆會面對財政困難，出現結業危機。

▲ 健身業斥政府防疫失策。（梁偉榮攝）

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎批發，政府防疫失策，卻要市民承受後果，形容業界努力找尋生存空間，包括花好多心思防疫，都敵不過政府的錯誤所造成的苦果，業界處境艱難。他說，有教練會因健身中心關閉而改往公園一對一教班，但只可維持到薪金，中心租金、開支卻沒有寬免，期望政府能盡快有限度容許健身中心，令業界能基本應付開支，毋須結業。

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記者：陳曉瑩