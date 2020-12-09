  • 21°C
香港時間 : 20201209日 (週三) 12:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】飲食業料禁堂食後只剩2﹑3成生意　健身業斥政府防疫失策

社會 11:55 2020/12/09

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

飲食業料，晚市禁堂食後食肆只剩下2至3成生意。（曾耀輝攝）

港府明日（10日）起禁止食肆每日傍晚6時至清晨5時期間提供堂食，只可外賣；健身中心﹑美容院等13類表列處所亦要停業。飲食業界料只剩2﹑3成生意，盼當局盡快提供補助方案；健身業斥政府防疫失策，令業界處境艱難，有教練改往公園教班。

稻苗學會會長黃傑龍在一個電台節目中表示，各類餐廳在12月都會受惠節日﹑婚宴及晚宴等，故屬飲食業全年最重要的月份，禁止晚市堂食料令業界僅餘下2至3成生意，部分食肆亦已用盡政府早前的補貼，憂逾千間食肆會面對財政困難，出現結業危機。

健身業斥政府防疫失策。（梁偉榮攝）

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎批發，政府防疫失策，卻要市民承受後果，形容業界努力找尋生存空間，包括花好多心思防疫，都敵不過政府的錯誤所造成的苦果，業界處境艱難。他說，有教練會因健身中心關閉而改往公園一對一教班，但只可維持到薪金，中心租金、開支卻沒有寬免，期望政府能盡快有限度容許健身中心，令業界能基本應付開支，毋須結業。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【確診大廈】九龍城及葵青區確診個案上升　何文田邨、愛民邨、德朗邨等多個屋苑均上榜
22:34 2020/12/08
【確診大廈】九龍城及葵青區確診個案上升　何文田邨、愛民邨、德朗邨等多個屋苑均上榜
【新冠肺炎】機場警區疑爆疫　3名28至41歲男警長及警員初步確診
23:47 2020/12/08
【新冠肺炎】機場警區疑爆疫　3名28至41歲男警長及警員初步確診
【新冠肺炎】港鐵車站維修員確診　曾於6個車站工作
22:31 2020/12/08
【新冠肺炎】港鐵車站維修員確診　曾於6個車站工作

最高瀏覽

【斷捨離】港女懶執屋家中污糟過公廁　全屋污跡廚房藏1978年利賓納
17:06 2020/12/08
【斷捨離】港女懶執屋家中污糟過公廁　全屋污跡廚房藏1978年利賓納
【防疫措施】消息：政府考慮進一步收緊防疫措施　包括晚上6時後禁堂食
09:23 2020/12/08
【防疫措施】消息：政府考慮進一步收緊防疫措施　包括晚上6時後禁堂食
【親子鑑定】兒子愈大愈似爺爺憂非親生　丈夫疑妻亂倫驗3次DNA釀家庭破裂
12:35 2020/12/08
【親子鑑定】兒子愈大愈似爺爺憂非親生　丈夫疑妻亂倫驗3次DNA釀家庭破裂