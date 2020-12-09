【穿耳洞】女子穿耳洞後為防埋口長期戴耳環反覆發炎　求醫驚見耳環被耳肉「吞蝕」

▲ 女子穿耳洞後為防埋口，長期戴耳環反覆發炎，求醫驚見耳環被耳肉「吞蝕」。

許多女生都喜愛穿耳洞，而為了不讓耳洞閉合，不少人都會長期戴耳環。台灣一名女子穿耳洞後長期戴耳環，3個月後覺得耳朵有異物感，求醫才發現耳環被耳肉「吞沒」，需進行手術取出。

根據台灣媒體報道，當地一名22歲女生於去年穿耳洞，因擔心耳洞會埋口，於是每天都會戴著耳環。3個月後，她發現左邊耳環不見了，後來覺得耳垂有異物感，睡覺壓到會感到痛楚。

女子最終在母親陪同下求醫，大同醫院整形外科醫生賴雅薇指出，觸摸事主耳垂時發現有內裏似乎有硬物，推測可能是耳環，於是為事主進行局部麻醉，切開一個小傷口，終於發現「消失」多時的耳環。

賴醫生表示，耳洞就是一個傷口，在癒合的過程中反覆發炎，增生肉芽，就有可能把耳飾埋在耳肉裏。假如穿耳洞後，壓到耳朵會痛楚，還有異物感，就應立即檢查治療。

她提醒，穿耳洞的機器若未有妥善消毒，除可能引發細菌感染，更有機會被傳染肝炎、愛滋病等血液性傳染的疾病。她又建議，穿耳洞後2至3周不要頻繁更換耳環，待耳洞成熟再更換，以降低感染、發炎風險。

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責任編輯：羅嘉欣