【踩過界II】馮素波從影70年看透生死　「波姐」走出喪夫痛過精采人生【有片】

▲ 馮素波有份參與《踩過界II》。

劇集《踩過界II》最新單元案件「明星換心案」，由從影70年的老戲骨「波姐」馮素波與《踩過界II》中的智障兒子（張彥博飾）上演一場與權貴的爭心案。馮素波跟張彥博的母子戲十分感人，現實中「波姐」跟張彥博亦因拍劇情如母子。

在《踩過界II》的「明星換心案」單元中，原本獲得心臟移植的馮素波，苦候多年，卻被富商偷走換走原屬安排給自己的心臟，求助無門，智障兒子張彥博求盲俠為他媽媽主持公道。

馮素波等待多年，換心希望全滅，多場法庭戲上的精湛演出令人動容。

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生於演藝世家

76歲的波姐出生於演藝世家，父親是粵語年代的演員及導演馮峰、同父異母的妹妹是演員馮寶寶、弟弟馮克安為演員和武術指導。

▲ 波姐童星出身。（取自微博）

1950年，6歲的波姐在《細路祥》中飾演阿珠，開始了她演員的生活。馮素波更與沈芝華、陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕、王愛明、馮寶寶結拜為「七公主」。

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放下喪偶之痛

多年來，波姐經常被誤會是同為資深演員余子明的太太，其實余子明的太太是波姐的妹妹馮素雲，由於二人容貌十分相似而被調亂。

而波姐與結婚40年的丈夫蘇文雄非常恩愛，可惜老伴早年因爆血管，在醫院昏迷了兩個星期後離世。

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波姐雖感傷痛，卻沒有怨天尤人，她在過去的訪問中表示，生離死別是人生必經，要學習接受，即使當日丈夫喪禮，她亦叫親友不用哭哭啼啼，只需默默向已逝者講句再見就可。

古天樂力撐開騷

▲ 古天樂與李若彤捧場。（網上圖片）

波姐早前在香港大會堂舉行《素仰大明演唱會2019》，有幸得到拍攝劇集《神鵰俠侶》而結緣的古天樂支持，古天樂更包下百張門票，贈予長者們入場欣賞，波姐亦力讚這位後輩尊重前輩不忘本。

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