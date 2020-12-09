  • 21°C
香港時間 : 20201209日 (週三) 14:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【踩過界II】馮素波從影70年看透生死　「波姐」走出喪夫痛過精采人生【有片】

娛樂 12:39 2020/12/09

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

馮素波有份參與《踩過界II》。

劇集《踩過界II》最新單元案件「明星換心案」，由從影70年的老戲骨「波姐」馮素波與《踩過界II》中的智障兒子（張彥博飾）上演一場與權貴的爭心案。馮素波跟張彥博的母子戲十分感人，現實中「波姐」跟張彥博亦因拍劇情如母子。

在《踩過界II》的「明星換心案」單元中，原本獲得心臟移植的馮素波，苦候多年，卻被富商偷走換走原屬安排給自己的心臟，求助無門，智障兒子張彥博求盲俠為他媽媽主持公道。

馮素波等待多年，換心希望全滅，多場法庭戲上的精湛演出令人動容。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【踩過界II】白彪演麥難民揭示無家者淒苦　《開心速遞》「雷公」靠雙手打出一片天【有片】

生於演藝世家

76歲的波姐出生於演藝世家，父親是粵語年代的演員及導演馮峰、同父異母的妹妹是演員馮寶寶、弟弟馮克安為演員和武術指導。

波姐童星出身。（取自微博）

1950年，6歲的波姐在《細路祥》中飾演阿珠，開始了她演員的生活。馮素波更與沈芝華、陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕、王愛明、馮寶寶結拜為「七公主」。

【踩過界II】胡楓雪妮動人演繹邊緣長者悲歌　修哥深情專一太太為初戀情人

放下喪偶之痛

多年來，波姐經常被誤會是同為資深演員余子明的太太，其實余子明的太太是波姐的妹妹馮素雲，由於二人容貌十分相似而被調亂。

而波姐與結婚40年的丈夫蘇文雄非常恩愛，可惜老伴早年因爆血管，在醫院昏迷了兩個星期後離世。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

波姐雖感傷痛，卻沒有怨天尤人，她在過去的訪問中表示，生離死別是人生必經，要學習接受，即使當日丈夫喪禮，她亦叫親友不用哭哭啼啼，只需默默向已逝者講句再見就可。

古天樂力撐開騷

古天樂與李若彤捧場。（網上圖片）

波姐早前在香港大會堂舉行《素仰大明演唱會2019》，有幸得到拍攝劇集《神鵰俠侶》而結緣的古天樂支持，古天樂更包下百張門票，贈予長者們入場欣賞，波姐亦力讚這位後輩尊重前輩不忘本。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【踩過界II】張振朗+蔡思貝惹笑演繹懷疑有孕心情　GoGo險被活埋靠一招化解【有片】
12:09 2020/12/08
【踩過界II】張振朗+蔡思貝惹笑演繹懷疑有孕心情　GoGo險被活埋靠一招化解【有片】
【踩過界II】 王浩信「盲俠」外TVB經典視障人士角色　麥明詩+胡杏兒演失明人士獲讚
15:40 2020/12/04
【踩過界II】 王浩信「盲俠」外TVB經典視障人士角色　麥明詩+胡杏兒演失明人士獲讚
【踩過界II】姜麗文父女同場演戲感受秦沛氣場　曾在日本發展：開過兩場迷你演唱會
18:47 2020/12/01
【踩過界II】姜麗文父女同場演戲感受秦沛氣場　曾在日本發展：開過兩場迷你演唱會
【踩過界II】朱千雪當大律師後聲演代表作　Tracy欣賞王浩信：希望再合作【有片】
13:46 2020/12/02
【踩過界II】朱千雪當大律師後聲演代表作　Tracy欣賞王浩信：希望再合作【有片】
【踩過界II】《唐人街》陳展鵬無緣角逐視帝有原因　傳TVB力捧王浩信再奪最佳男主角　
12:03 2020/12/07
【踩過界II】《唐人街》陳展鵬無緣角逐視帝有原因　傳TVB力捧王浩信再奪最佳男主角　
馮素波 綠葉 踩過界 娛樂人物職業 古天樂 演員 張彥博 演唱會 薛家燕 蕭芳芳

最高瀏覽

【斷捨離】港女懶執屋家中污糟過公廁　全屋污跡廚房藏1978年利賓納
17:06 2020/12/08
【斷捨離】港女懶執屋家中污糟過公廁　全屋污跡廚房藏1978年利賓納
【親子鑑定】兒子愈大愈似爺爺憂非親生　丈夫疑妻亂倫驗3次DNA釀家庭破裂
12:35 2020/12/08
【親子鑑定】兒子愈大愈似爺爺憂非親生　丈夫疑妻亂倫驗3次DNA釀家庭破裂
【P牌婆婆】陳凱琳媽媽讚孫仔甜到似蜜糖　開通婆婆湊孫放下舊觀念︰別讓女兒難做
13:46 2020/12/08
【P牌婆婆】陳凱琳媽媽讚孫仔甜到似蜜糖　開通婆婆湊孫放下舊觀念︰別讓女兒難做