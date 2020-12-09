【香港愛情故事】劉溫馨擺脫性感演石修少妻　13年港姐落敗由閒角做到《踩過界II》【多圖】

▲ 劉溫馨在《香港愛情故事》中演石修的老婆。

TVB劇集《香港愛情故事》有不少資深演員出演，包括有演羅天宇爸媽的龔慈恩及白彪，亦有演龔嘉欣爸爸的石修。昨晚劇情講到邱雄健（石修飾）再娶內地少婦小芬（劉溫馨飾）做人妻，惹來邱凱琪（龔嘉欣飾）大感不滿。

▲ 劉溫馨在《香港愛情故事》中演石修的老婆。（劇照）

現年30歲的劉溫馨在劇中演72歲石修的第二任老婆，年齡差逾40年。小芬是來自內地的越南人，因為外貌美麗而被質疑想搶邱雄健的錢和樓。

劉溫馨（Virginia）今次在劇中戲分不少，而同期在劇集《踩過界II》中亦有演出，做蔡思貝的手下，外型是Cool爆的酒吧妹，與《香港愛情故事》中的少婦形象截然不同。

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Virginia選港姐大熱倒灶

Virginia出身於香港，但自小已返回內地讀書，畢業於名校中央戲劇學院的表演系。2008年北京奧運時，她擔任火炬手在遼寧省的大連市傳遞奧運聖火。她亦曾參選中國的金石小姐選美並封后。

2013年，Virginia回港參加香港小姐選舉，比賽時一直被視為大熱，在初賽時的觀眾投票中票數僅次於冠軍陳凱琳。

▲ 劉溫馨是2013年的港姐大熱。（網上圖片）

不過，最後Virginia在比賽只得到第4名，可說是大熱倒灶。之後，她加入藝訓班，畢業後入行由低做起，初期的角色以閒角為主，也有不少是路人甲的角色。

而且，因為Virginia有好身材，不時都會以性感形象示人，社交平台上也有不少的性感照片，是網民心中的「性感女神」。她亦曾表示作為專業的演員，如果劇情需要有大膽的演出，她亦會豁出去演。

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捱足7年方有機會

縱然演藝發展並非一帆風順，但Virginia仍默默耕耘，捱了7年，終於在劇中得到更多戲分的角色，而今年在《那些我愛過的人》中演的護士Mandy亦引起觀眾關注。而她未播出的存貨中，《BB大晒》及《白色強人II》亦是受歡迎的劇集系列。

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Virginia自小便十分有才華，14歲時已獲全國少年鋼琴金獎。閒時她亦熱愛運動，不時行山健身，亦有打卡影靚相的習慣，非常熱愛生活。