【甲醛超標】全新按摩椅有刺鼻燶味致頭痛　專業檢測發現甲醛水平超標7倍

▲ 有網民購買全新按摩椅，感到有刺鼻燶味，經專業檢測發現甲醛水平超標7倍。

新家具隨時暗藏毒素！有網民近日購入按摩椅，卻發現有刺鼻燶味，令她感到不適，經專業檢測後發現甲醛含量比環保署指引高7倍！長期吸入甲醛，或導致慢性中毒，對肝、肺、腎傷害最大，嚴重情況可致癌。

新買按摩椅甲醛含量超標7倍

一名網民在Facebook群組「將軍澳主場」發文，指新買的按摩椅有刺鼻燶味，聞到後有頭痛、頭暈、作嘔及喉嚨痛等症狀。她就此向涉事品牌查詢，對方卻一味推卸責任，就算師傅上門檢驗承認按摩椅有味，客戶服務部仍不肯退貨，只肯換貨。客戶服務部又指，不保證換一張按摩椅就沒有同樣問題，更反指是事主的主觀感覺及嗅覺。

品牌指自己是大公司，有規章、有報告，一定不會含有害化學品。事主最終找專業公司上門做檢測，發現按摩椅釋放TVOC水平高達1.9，比他們聲稱的0.05水平多了38倍。香港政府建議室內空氣中TVOC不應高於0.26ppm，檢測師傅表示指按摩椅TVOC水平為1.9，已達非常有害的水平，超標7倍幾：

當測試儀器一放近按摩椅，數字不停上升，簡直是囑目驚心。

事主以檢測結果再次要求退貨，對方馬上轉軚，立即答應退錢退貨。事主希望以自身經歷提醒其他網民小心，特別是家中有小孩或孕婦的人。

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長期吸入甲醛可致癌

急症科醫生梁啟城稱，甲醛具刺激性，吸入少量會刺激眼和鼻，導致流眼水、鼻水，長期吸入則會導致慢性中毒，對肝、肺、腎傷害最大，嚴重情況可致癌。

而呼吸系統科專科醫生吳健聰亦曾表示，裝修的氣味主要由甲醛組成，長期吸入或致氣管發炎等慢性呼吸系統病，更有研究指或會增加患鼻咽癌及腸癌風險。且單靠口罩或光觸媒亦難隔絕禍害。

吳健聰表示，剛完成的裝修和家具，釋出的甲醛濃度最高，最有效「對抗」方法是保持通風：「傢俬甚至可放在室外數周散味，同時不宜一次大量選購大量新傢俬。」他建議有鼻敏感、氣管敏感及哮喘患者，應在裝修後一兩個月才入住新單位，且可選購「零甲醛」的傢俬及油漆減少接觸。

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責任編輯：羅嘉欣