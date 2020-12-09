【升學報名】教育局「專上課程電子預先報名平台」12月10日起接受新一輪報名
社會 12:11 2020/12/09
教育局明日（10日）推出新一輪「專上課程電子預先報名平台」（E-APP）網上報名服務，讓應屆香港中學文憑考試（文憑試）考生預先報讀2021/22學年「大學聯合招生辦法」（聯招）以外的全日制經本地評審副學位及學士學位課程，當中包括「指定專業／界別課程資助計劃」下的副學位課程及「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」下大部分的合資格課程。
E-APP的首輪申請期由明日起至2021年5月23日，而次輪申請期則由2021年5月28日至7月12日。一般而言，院校會先處理首輪遞交的申請。
教育局發言人表示，新一輪的E-APP有約30所院校及其附屬學院參與，E-APP是免費電子報名平台，申請者透過系統填妥一份申請表，便可報讀大部分聯招以外的專上課程。有關專上院校會盡早處理申請，並可在文憑試成績公布前，預先給予合資格的學生有條件取錄。
發言人續說，學生使用E-APP報名前，可瀏覽「自資專上教育資訊平台」（Concourse）內有關2021/22學年專上院校的資訊及約450個聯招以外的全日制經本地評審高級文憑、副學士和學士學位課程的資料，包括學費、入學資格、相關專業組織的評審和認可等。教育局亦會將各院校2021/22學年的預計收生學額、課程報名及收生安排、過去的收生成績及畢業生統計數據等資料上載到Concourse。
記者：陳曉瑩