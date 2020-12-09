【寵愛惹禍】到海鮮餐廳飲宴為免蝕底　婆婆餵2歲孫仔狂食魚生後嘔不停

▲ 2歲孫仔狂食魚生後嘔吐不止。

許多人愛吃魚生，但不是人人都適宜進食。台灣一位兒科醫生最近在網上分享案例，有一家四口到海鮮餐廳用膳，用餐後3位大人無恙，反而兩歲小朋友就嘔吐不止。醫生細問之下，原來與進食魚生（生魚片）有關。

綜合台灣媒體報道，台灣兒科醫生陳木榮近日在Facebook專頁「柚子醫師的育兒診療室」分享，一對父母和阿嬤（婆婆）帶著下個月將過兩歲生日的孩子來看診，結果孩子在門診現場嘔得一塌糊塗，顯得非常不適。

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陳木榮看診時，問到孩子前兩天有否吃過比較奇特的食物，結果媽媽雙手抱胸、翻白眼反問：「這個年紀可以吃生魚片嗎？」

原來，孩子在看診當天中午參加喜宴，是一間非常著名的海鮮餐廳。當時媽媽認為，孩子不要吃太多生魚片，但婆婆覺得這間海鮮餐廳最有名就是生魚片，只要不沾芥末醬，孫子喜歡吃就盡量多吃點沒關係，結果孫子就狂吃生魚片。

結果回家後，爸爸媽媽跟婆婆都無事，只有孫子嘔不停需求診。陳木榮引用美國食品藥物管理局（FDA）資料指出，孕婦和小孩免疫系統較弱，容易被食物中的微生物感染：

有些別人可以吃的食物，這兩個族群就是不能吃，務必讓孕婦跟小孩吃煮熟的食物。

陳木榮提醒家長，不要給2歲以前的孩子吃生魚片：「如果要把標準訂得更加嚴格，請不要讓5歲以前的孩子吃生魚片。」

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責任編輯：羅嘉欣