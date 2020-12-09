【商場優惠】信德中心推冬日購物優惠　消費滿$100加$1可換購指定商品

▲ 信德中心推出「閃爍冬日祭」雙重驚喜禮遇。（圖片由商場提供）

臨近聖誕新年，相信會激發起大家購物慾望。信德中心由2020年12月14日起至2021年1月16日推出「閃爍冬日祭」雙重驚喜禮遇。當中逢星期一於場內消費滿HK$100，更可以HK$1換購指定商品！

客人於信德中心消費滿HK$600即送指定商戶HK$100現金券；逢星期三消費滿HK$1,000，更有機會換領指定商戶現金券總值HK$1,000。此外，逢星期一於場內消費滿HK$100，更可以HK$1換購人氣商戶之指定商品！

獎賞1：現金券大放送 盡享100%消費回贈

由2020年12月14日至2021年1月16日，於信德中心場內即日以電子貨幣消費滿HK$600或以上，即有機會免費換領指定商戶之HK$100現金券；推廣期間逢星期三以電子貨幣消費滿HK$1,000或以上，頭10位顧客更有機會免費換領指定商戶之現金券 (總值HK$1,000)，盡享100%消費回贈！

獎賞2：冬日大激賞 送出1,500件$1商品

此外，信德中心將與場內多間商戶攜手推出「$1購物賞」！由2020年12月14日至2021年1月16日期間，逢星期一於信德中心場內即日以電子貨幣單一消費滿HK$100，即可以HK$1換購指定人氣商品一份，禮品多達1,500件！

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責任編緝：王芷瑩