  • 21°C
香港時間 : 20201209日 (週三) 14:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場優惠】信德中心推冬日購物優惠　消費滿$100加$1可換購指定商品

休閒消費 12:22 2020/12/09

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

信德中心推出「閃爍冬日祭」雙重驚喜禮遇。（圖片由商場提供）

臨近聖誕新年，相信會激發起大家購物慾望。信德中心由2020年12月14日起至2021年1月16日推出「閃爍冬日祭」雙重驚喜禮遇。當中逢星期一於場內消費滿HK$100，更可以HK$1換購指定商品！

客人於信德中心消費滿HK$600即送指定商戶HK$100現金券；逢星期三消費滿HK$1,000，更有機會換領指定商戶現金券總值HK$1,000。此外，逢星期一於場內消費滿HK$100，更可以HK$1換購人氣商戶之指定商品！

獎賞1：現金券大放送  盡享100%消費回贈

由2020年12月14日至2021年1月16日，於信德中心場內即日以電子貨幣消費滿HK$600或以上，即有機會免費換領指定商戶之HK$100現金券；推廣期間逢星期三以電子貨幣消費滿HK$1,000或以上，頭10位顧客更有機會免費換領指定商戶之現金券 (總值HK$1,000)，盡享100%消費回贈！

獎賞2：冬日大激賞 送出1,500件$1商品

此外，信德中心將與場內多間商戶攜手推出「$1購物賞」！由2020年12月14日至2021年1月16日期間，逢星期一於信德中心場內即日以電子貨幣單一消費滿HK$100，即可以HK$1換購指定人氣商品一份，禮品多達1,500件！

點擊大圖即睇指定商品：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編緝：王芷瑩

相關文章

【大抽獎】 香港迪士尼15周年辦全民大抽獎　送1.5萬張門票得獎名單出爐【內附連結】
今日 11:59
【大抽獎】 香港迪士尼15周年辦全民大抽獎　送1.5萬張門票得獎名單出爐【內附連結】
【著數優惠】Herschel Supply免消費聖誕大抽獎　有機會奪Bearbrick限定figure
15:42 2020/12/08
【著數優惠】Herschel Supply免消費聖誕大抽獎　有機會奪Bearbrick限定figure
【著數優惠】尖沙咀帝苑酒店推長期住宿計劃$14,000起　連續入住30晚包無線上網+每週清潔客房一次
12:25 2020/12/07
【著數優惠】尖沙咀帝苑酒店推長期住宿計劃$14,000起　連續入住30晚包無線上網+每週清潔客房一次
著數優惠 信德中心 美食

最高瀏覽

【斷捨離】港女懶執屋家中污糟過公廁　全屋污跡廚房藏1978年利賓納
17:06 2020/12/08
【斷捨離】港女懶執屋家中污糟過公廁　全屋污跡廚房藏1978年利賓納
【親子鑑定】兒子愈大愈似爺爺憂非親生　丈夫疑妻亂倫驗3次DNA釀家庭破裂
12:35 2020/12/08
【親子鑑定】兒子愈大愈似爺爺憂非親生　丈夫疑妻亂倫驗3次DNA釀家庭破裂
【P牌婆婆】陳凱琳媽媽讚孫仔甜到似蜜糖　開通婆婆湊孫放下舊觀念︰別讓女兒難做
13:46 2020/12/08
【P牌婆婆】陳凱琳媽媽讚孫仔甜到似蜜糖　開通婆婆湊孫放下舊觀念︰別讓女兒難做