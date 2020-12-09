【枉為人師】坐壓5歲女童身上玩手機3分鐘　幼稚園女教師辯稱︰助她快速入睡

▲ 佛山一名女教師在學生午睡時間，上前坐在一名女童身上玩手機長達3分鐘。

內地幼稚園再爆出老師操守問題，近日網絡流傳一段閉路電視畫面，見到在幼稚園午睡時間，一名女老師突然坐在一名正躺著的女童身上，雙腳放女童兩肩，玩手機長達3分鐘，當地教育部已證實事件，並拘捕涉事的36歲女教師。

綜合內地傳媒報道，事發位於廣東省佛山市南海區丹竈鎮某幼稚園，一名女教師疑因不滿一名5歲女學生不願午睡，就坐在女孩身上玩手機長達3分鐘。

從閉路電視畫面，該名女童輾轉反側未能入睡，女教師不但沒有向她哄睡，還當女童的肩膊如「腳枕」，將自己雙腳放女童兩肩，整個人都重量都壓上。

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涉事36歲女教師被捕及解僱

女童的家長於上周五（4日）就事件報警求助，警方接報後已展開調查，將涉事36歲姓徐的女教師行政拘留，涉事女教師辯稱，她坐在女童身上的目的是為了讓學生快速入睡。

丹竈鎮教育辦公室周一（7日）亦證實事件，並已成立專門小組介入調查。女童家長與校方已達成和解，涉事教師已被解僱。而被壓女童經檢查後，證實未有受傷。

事件引起大批網民討論，批評該教師無良心、太缺德，網民認為家長應坐在教師身上還擊，「大人都承受不了這體重，可憐這麼小的孩子，受到多少驚嚇。」

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責任編輯︰王明芳