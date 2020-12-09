【超甜粟米】烚粟米變清甜的好方法 粟米含膳食纖維抗氧化改善便秘

粟米營養豐富，是世界上公認的健康食物。粟米含有亞油酸及維他命E，有助降低膽固醇、預防動脈硬化及冠心病的作用，特別是粟米含有一種叫「穀胱甘肽」（Glutathione）的物質，被認為是有抗氧化和整合解毒作用的食物。中醫認為，粟米性平味甘，能調中理胃、利水通淋、退黃止血，而且含豐富膳食纖維，可防治及改善便秘。粟米中的胚芽所含營養物質，能有效地調節神經系統功能，刺激大腦細胞，增強記憶力，所以尤其適合年老長者食用。

美國人愛吃甜粟米，美國的粟米也真的很甜，近年流傳的理論，是不要把甜粟米煮得太久，否則甜味和營養都會流失在水裏。做法是在水沸之後就放下剝去衣的粟米，立即熄火燜十五分鐘就可以取出來吃，據說這樣煮的甜粟米就最清甜鮮嫩，不用煮太久。

同場加映：12種高纖食物預防大腸癌

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

我按照此法做出來，味道果然非常好吃，只是比較爽口。這是因為在香港買到的甜栗米，品種或生長條件與美國甜粟不大相同，米粒比較硬。我再用不同的方法試煮，結果，我覺得效果最好的烚粟米方法，是凍水放下剝衣粟米，煮沸水後烚兩分鐘，熄火焗十五分鐘即成。

有一次，我放下粟米開火煮，聽個電話忘記了時間，估計多滾了五分鐘，味道果然差了很多。有人會懷疑，這樣煮粟米會不會不熟？可是，誰說粟米一定要煮到腍？誰說粟米不能生吃？

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

全文刊於《經濟日報》