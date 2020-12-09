【一個不能少】貓奴一家四口移民台灣的掙扎　丈夫留港照顧病貓終老再與妻兒團聚

▲ 港台節目《鏗鏘集》早前訪問一家四口，帶着掙扎與不捨「逃離」香港。

本港近月掀起新一輪移民潮，不少家長為子女的未來及成長，帶着掙扎與不捨離開香港。港台節目《鏗鏘集》早前訪問移民台灣的一家四口，港媽Edson與港爸Freddy育有一子一女，還養了一隻老貓Elel。由於Elel病重不能入境台灣，Freddy決定留港照顧牠終老，再與家人團聚。

與老貓別離港媽泛淚

同為貓奴的一家四口，對於老貓Elel不能一同移民，都深感不捨。尤其是港媽Edson，說起離開Elel的決定，不禁泛淚，

牠不是一隻貓，而是我們的家人。因為牠病得很嚴重，我甚至想過是否先不要移民，先等Elel離世後，才一家四口離開。但近一、兩年，香港的情況實在太惡劣，現在的情況真的不容許我們再留下。

▲ 港媽Edson說起離開Elel的決定，不禁泛淚。（港台《鏗鏘集》）

臨與老貓別離時，Edson依依不捨地輕撫Elel，抱着牠輕聲說再見，

媽媽不是不要你，媽媽很想帶你走，對不起。

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帶着不捨重新出發

離開土生土長的地方，不是容易的事。與子女拿着單程機票，到異地重新出發，Edson神情略帶迷茫，形容此刻是「沒有歸期的感覺，不知將來如何。」

台灣是港人熟悉的旅遊地，但要在此落地生根，還是有許多需要適應的地方。Edson的普通話與大多數港人一樣很「普通」，不懂臘腸的「臘」字如何發音，結果買了香腸；和就讀小學的兒子Nathan溫習中文時，也不確定字詞的發音。

▲ Edson帶子女先適應台灣生活，等待丈夫過來一家團聚。（港台《鏗鏘集》）

就讀小學的大女兒Karissa，以及兒子Nathan，初時也擔心融入不了學校群體，來到台灣之後則處之泰然。Karissa指在台灣讀書較香港輕鬆，以往在香港每天有六至八份功課，來到台灣之後只有兩至三份。Nathan則抱着一貫樂天心境，與同學交朋友。

被問到何時才會回來香港，Edson坦言不知道，她希望香港有一日「能奇蹟地康復」，是她對香港最大的期望與祝福。

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責任編輯：胡嘉儀