【婆媳相處】獨居奶奶大廈3人染疫要求新抱同住　豬隊友懶理老婆健康︰唔介意返去

▲ 本港一名獨居老人懶理住所大廈有3人中招，要求新抱阿仔跟她同住數天。

新冠疫情在本港爆發第4波，連續多天確診數字破百，市民應提高防疫意識。可是，有一名獨居的奶奶住所的大廈有3人中招，卻似無懼感染風險，要求新抱阿仔跟她同住數天。新抱憂慮會中招，可是丈夫表示想回去，令她難以作決定。

奶奶住所大廈有多宗確診個案

有名網民昨日（9日）於facebook群組「同住奶奶好惡頂自由討論區」發帖，向網民詢問意見，指獨居奶奶所住的大廈有3人確診新冠肺炎，隔離座亦出現確診者，憂慮病毒潛伏在社區中。可是奶奶卻要求她跟丈夫回去同住數天。

我奶奶仍然叫我哋返去同佢住幾日……諗緊返唔返去好，俾公司知道，我哋怕要停賽（工）16日。

丈夫不理哮喘妻

現時有不少公司在工作編排上採取防疫措施，例如知悉僱員所居住的大廈有確診者，需在家工作14天。女網民憂慮回去跟奶奶住，會影響工作。加上，她亦怕自己會中招，她指本身有長期病患，有哮喘，萬一不幸染疫會「好大鑊」。

不過，由於奶奶是獨居，加上丈夫的取態，令她心大心細，不知如何是好。

佢一個人住，諗緊成個星期唔搵佢會唔會好衰……唔理奶奶好似有啲過意唔去……我隊友又想返，話唔介意。

網民斥責豬隊友

新抱出帖向網民請教應如何應付，網民一面倒支持她不回去。有網民直言︰「仲使諗？梗係唔返。想攬炒咩？」並教她可向奶奶表達會影響工作被炒來婉拒，並著樓主不用過意不去，留言︰「呢啲時勢唔係衰唔衰，如果想見咪facetime，傾下電話先，等安全啲再返去啦」、「盡量叫佢唔好出入咁多，最多送物資過去」等。

此外，大量網民斥責其丈夫是豬隊友，沒有顧及妻子的安全，留言指出︰「叫隊友自己返去住，之後去酒店隔離14日，先返好再後屋企」和「叫佢自己返啦，中意住幾耐都得架」。

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責任編輯︰王明芳