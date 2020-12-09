【不孝子女】九旬爸爸沒有進食全身爛肉味　子女急召救護車嫌臭不肯幫父換衫

▲ 年約90歲的爸爸沒有進食喝水、全身傳出爛肉味，子女急召救護車，卻嫌臭不肯幫父換衫。

香港有不少獨居長者，他們並非沒有子女，是子女冷漠得像外人一樣。有救護員在社交平台分享指，有3名子女為90歲的爸爸急召救護車，救護員上去為病人檢查，發現一切正常。然而，他發覺病人身傳一股臭味估計是瀨尿所致，手腳更有水腫的情況。當救護員著子女幫忙攙扶病人到廁所，他們嫌棄爸爸連連說不，令救護員不禁慨嘆：

見到啲長者生活都好慘，又唔係冇仔女，而係啲仔女好似外人一樣，冷漠得令人心寒。

救護員在Facebook專頁「救護雲」發文分享，指救護員日前接報，有3子女為年約90歲的爸爸急召救護車。救護員上到單位只見病人坐在客廳中央的一張單人牀牀邊，彎低腰向前傾，表情呆滯。詢問過子女其爸爸的病情後，得悉其爸爸當天沒有進食、喝水，沒有反應，故報警急召救護車。

子女嫌棄爸爸臭 拒絕觸碰爸爸

救護員為爸爸檢查後，顯示一切正常，呼喚他也有反應，不過卻發現爸爸身上有一股爛肉味，手腳有水腫的情況。當他扶病人上牀檢查時，發現他的衣服褲子濕透，牀也濕掉，估計曾瀨尿。

而爸爸上病牀前稱想先去洗手間，救護員便著子女攙扶他，惟他們指爸爸的下體不正常，著他就地解決，不想觸碰爸爸的身體。救護員眼見爸爸的下體腫大，估計因小腸氣所致，而非子女口中的下體不正常。

子女平常沒有照顧爸爸

救護員心想︰「我哋仲幫你扶緊你阿爸，你哋做仔女點解可以咁樣？」但考慮到病人無力站立去廁所，只好原地解決。救護員好奇問3子女︰「你哋係咪同爸爸一齊住呀？平時冇人照顧佢㗎咩？」沒想到，子女異口同聲答沒有。

救護員隨即吩咐子女幫爸爸換一套衣服，讓他到醫院檢查時舒服一點，但女兒無知地問︰

吓？咁⋯⋯係咪而家我幫佢換呀？

救護員立刻回應︰「咁呢個係咪你阿爸吖？」兒子又再問︰

咁我係咪要跟埋一齊去呀？

救護員終於忍無可忍︰「去定唔去，自己決定啦好冇？！」

救護員給予獨居長者溫暖

救護員無奈表示，見到一些長者生活都好慘，在起居飲食上都未能照顧自己，雖然本身有兒女，但子女猶如外人一樣，「冷漠得令人心寒。」

為了讓長者感受一絲溫暖，救護員在前往醫院的短短路程中，會多與長者聊天，讓他們抱怨一下，感受被人照顧與關懷。

文章獲「救護雲」授權轉載

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責任編輯︰王明芳