【新冠肺炎】順豐一名司機收派員確診　新蒲崗門市停業一天所有員工檢測

▲ 順豐香港一名負責彩雲邨派送工作的司機收派員確診。

順豐香港表示，一名司機收派員於昨日（8日）晚上約11時確診感染新冠肺炎。該名員工的家人於同日中午收到衞生防護中心通知初步確診, 要求該員工到醫院進行核酸檢測，有關員工直至晚上得知確診，現時已被衞生署安排於伊利沙伯醫院接受隔離治療。

該名司機收派員負責彩雲邨派送工作，於派送件期間有佩戴口罩。其最後上班日期為12月8日，工作期間並沒有任何不適的病徵。公司得知其確診消息後，已即時聯絡衞生防護中心，並於12月9日關閉新蒲崗福和大廈營業店，停止營業一天，進行全面消毒和徹底清潔，而店內所有快件均會額外進行消毒，才會派送處理。

此外，公司已立即安排與該確診員工有緊密接觸的另外2名司機收派員，進行核酸檢測。現正等候化驗結果。為保障其他員工健康安全及減低感染風險，公司今天亦會主動安排該門市所有員工進行核酸檢測。在確認測試結果呈陰性之前，暫停上班。

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責任編輯：陳子謙