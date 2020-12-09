【新冠肺炎】新加坡觀光郵輪1名乘客確診提早一天緊急返航　1680名乘客需接受病毒檢測

▲ 新加坡觀光郵輪1名乘客確診，提早一天緊急返航，1680名乘客需接受病毒檢測。

新加坡上月起試行「安全郵輪」計劃，兩艘以新加坡為母港的郵輪，將獲准載客海上漫遊。皇家加勒比國際郵輪的海洋量子號（Quantum of the Seas）於周一（7日）起航，惟今日（9日）發現船上一名乘客感染新冠肺炎，隨即緊急返航，比原定行程提早一天回到新加坡。

根據外國媒體報道，皇家加勒比國際郵輪公司旗下的郵輪「海洋量子號」是該公司目前唯一恢復營運的郵輪，郵輪於周一出海，載有約1680名乘客及1148名船員，原定展開為期4日的海上漫遊。

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不過，船上一名83歲男乘客向船上的醫療中心報告指出現腹瀉問題，依據船上安全準則接受強制病毒檢測，最終確診新冠肺炎。據悉，患者為一名新加坡公民，他於上船前接受檢測呈陰性。

新加坡旅遊局官員指出，該乘客確診後立即被隔離，船上也啟動應變計畫，包括立即隔離密切接觸者及清潔郵輪，而所有密切接觸者的病毒檢測結果均呈陰性。

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郵輪已於即時緊急返航，郵輪上的所有消閒活動都已暫停，乘客被要求留在自己的房間內。新加坡旅遊局表示，所有乘客返回新加坡後，都要在碼頭接受新冠病毒檢測。

新加坡旅遊局早前宣佈11月起試行「安全郵輪」計劃，兩艘以新加坡為母港的郵輪，將獲准載客海上漫遊，但不會停靠其他港口。海洋量子號為其中一艘獲准參與試行計劃的郵輪，而另一艘為雲頂郵輪集團的世界夢號（World Dream）。

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責任編輯：羅嘉欣