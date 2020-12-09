【學校遊學團】旅議會疫下接34宗投訴逾1,600名師生及家長受影響　總額約1,000萬元

▲ 本港旅遊業議會在疫情下接獲34宗學校遊學團的投訴。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情影響出入境旅遊，學校的遊學及交流團亦要暫停。本港旅遊業議會接獲34宗學校遊學團的投訴，涉及26間學校共逾1,600名師生及家長，涉款達1,000萬元。

教育局局長楊潤雄書面答覆立法會議員陳沛然議員的提問時表示，今年2月至今，旅議會接獲7間中學、17間小學、1間幼稚園及1間特殊學校合共34宗關於遊學團的投訴，涉及學生、家長及教職員（校長、老師及員工）的人數合共1,686人，總金額約1,000萬元。投訴內容主要涉及遊學團因疫情而未能出發的退款爭議，以及校方向保險公司索償時，旅行社拒絕向保險公司提供已訂購機票、酒店及已支付接待費但不獲退款的證明文件以助索償事宜。

楊潤雄指，旅議會已完成處理12宗個案；其餘22宗個案尚在處理，包括6宗正由旅議會的辦事處跟進，13宗正排期交由旅議會轄下的「消費者關係委員會」處理，以及3宗旅行社就「消費者關係委員會」的裁決提出上訴。

楊潤雄說，部分學校曾因須要取消已安排的活動及與承辦商合約的問題向教育局作出查詢，教育局也曾就這些查詢作出了解及提供合適的協助，包括提供「一次性支援措施」，讓學校在符合指定條件下可運用教育局津貼支付因疫情而取消學習活動所引致的開支，上限為學校原本運用教育局津貼舉辦該項活動的預算開支。

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記者：陳曉瑩