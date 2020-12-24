【新手媽媽】女兒患濕疹每晚要抓癢才能睡　張嘉兒讀營養學：做媽媽就要堅強

07年香港小姐冠軍張嘉兒，育有兩名分別4歲及一歲多的可愛女兒，家庭幸福美滿。不過，兩名女兒患有食物敏感及濕疹，其中大女兒曾因受濕疹困擾，需要抓癢一小時才能入睡，嘉兒一度感到無助痛哭。幸隨著兩名女兒成長，敏感及濕疹有所改善，本身修讀營養學的嘉兒更學以致用，注重均衡飲食及盡量少吃加工類食物，「因要有健康體魄，才能照顧好小朋友。」

嘉兒曾就讀加拿大英屬哥倫比亞大學營養學學士、之後於香港中文大學公共衛生碩士畢業，嘉兒分享，大女遺傳了母體的氣管敏感及父親的食物敏感，並有濕疹，她憶述，大女6個月開始食固體，首次有人送了類似米糊的食物，當她給她吃第一口時，赫然發現女兒整張臉通紅及痕癢，嚇得她立即送女兒求醫，幸好未影響到呼吸，求醫途中，女兒的臉紅、癢已慢慢退散。

自此她明白女兒對奶類敏感，之後的觀察，更了解到女兒對芝士及乳酪都非常敏感，在進食方面需十分謹慎。幸隨著女兒逐漸長大，免疫系統相對穩定，故有時會喝豆漿，以及進食少少高溫處理過的奶類食品。

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嘉兒稱，女兒還有氣管咳，轉天氣時因冷氣開得大致咳嗽不停，試過入院三日兩夜，那時女兒吸住氧氣罩，氧氣含量低就響，令身為媽媽的她，整晚需穩住氧氣罩而無法入眠。

不僅如此，大女還有濕疹，只要吃番茄、橙，均會令女兒奇癢無比，最深刻的是女兒小時候睡覺時，要幫忙抓癢一個小時才能入睡，加上女兒有氣管咳，有時深夜會咳到嘔。

嘉兒坦言，見到女兒受濕疹等困擾，坦言一度感到無助，曾不期然想：「為何濕疹、氣管咳全部都選中女兒」，而自己因需要幫女兒抓癢，導致自己睡眠不足，曾一度在深夜痛哭，但情緒平復後，明白為母則強道理，

我覺得做媽媽就是要堅強，擔起頭家感覺，因為她就是靠我了，我堅強起來，才會幫助到她身體健康，舒適、睡得好。

嘉兒分享，其細女都有皮膚敏感及濕疹問題，感恩，隨著女兒成長，免疫系統愈來愈好，濕疹、氣管咳、敏感均有所改變。

本身在大學修讀營養學的嘉兒，注重飲食，她認為均衡飲食重要過補充劑，要確保孩子營養充足，另盡量不讓孩子進食加工類食物，飲食上少油、少鹽，她笑言，會提醒丈夫為健康著想，盡量少吃燒腩仔，為人父母，更要注意健康。

如我們不健康，誰照顧她們，責任大了很多，自己的健康不是屬於自己，屬於整家人。

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母乳餵哺與孩子建立親密關係

不少媽媽想母乳餵哺，嘉兒也不例外，她自懷孕起，就希望做母乳媽媽，故由女兒出生一刻已開始親餵，加上女兒對奶類敏感，故一直親餵女兒到兩歲。談及餵母乳苦與樂，嘉兒憶述，誕下女兒在醫院餵母乳有助產士協助，但回到家親餵時卻是另一回事，又試過胸硬、乳塞問題餵奶需要雙方一起學習。

但她稱，餵母乳很溫馨，因只有媽媽才能做到，當上手後，就會很享受親餵過程，亦好自豪自己能夠提供營養給孩子，讓孩子健康成長，

如踩單車，一路沿途欣賞風景，我就可以欣賞她在我懷抱中，好像和她談戀愛，她吸收我的營養，我和她建立好溫暖，好親密關係。

母乳餵食哺過來人的嘉兒，深明有的媽媽因遇到不夠奶量，胸硬，或得不到家人支持而放棄，她鼓勵各位媽媽應及早與家人溝通，訂立共同目標，另亦切勿給自己太大壓力，「盡量而為，餵到幾多得幾多」。

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產後修身成功貼士：清晨6時半吃早飯

嘉兒雖誕下兩名女兒，但她身材絲毫不走樣，她稱，懷孕時保持一周蛙式游泳兩次，加上注意飲食及均衡飲食，懷孕期間體重雖上升20多磅，幸肥胎不肥媽。加上產後母乳餵哺，故首胎產後4個月就拍劇，已極速收身。

她亦坦言自身注意飲食，少吃煎炸類食物，同時低鹽、低油，誕下孩子後可極速修身，關鍵在於早吃飯，

我清晨6時半就吃早飯，之後就不會特別吃宵夜、吃零食，加上我有做運動，懷孕時保持游水、散步，以及做適合孕婦的運動。

她補充，食早飯會有更多時間消化，加上配合運動，另提醒選擇不僅只計卡路里，還需留意質量食物，如一包薯片100卡路里，蘋果卡路里亦一樣，一定要選蘋果。她更給貼士，切勿因減肥過份忍口，過份壓力，之後進食只會食更多，故此如想吃就吃，分量不會過多，滿足自己少少就滿意。

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場地：BKW partyroom

記者：黃存新、梁節儀