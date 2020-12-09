【黑心食品】豆漿店食物中毒1死52人留醫　老闆脫罪改設地下工廠賣黑心飲品

▲ 台中一間豆漿店的食物引致集體中毒，導致1人死亡52人留醫，店舖老闆改設地下工廠，被揭賣黑心飲品。

台灣近日爆發黑心食物事件。台中一間豆漿店於2018年因食物含沙門氏菌，爆發集體食物中毒，一名碩士生因延誤就醫身亡，另有52人就醫。豆漿店總負責人獲判無罪，惟警方接獲檢舉，發現他設置地下工廠製造豆漿、杏仁茶等飲品，自稱獲ISO認證，惟認證標籤全是假冒的。

▲ 郭姓負責人自創品牌「豆作職人」，於網上銷售產品。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，2018年4月，一名林姓碩士生在店用餐後，出現腹瀉、腹痛及發燒等症狀，3天後被發現倒臥房間暴斃身亡。

經查驗後，發現是法式多士出問題，疑生雞蛋的汁液長時間放置室溫，並混入蛋殼，而感染沙門氏菌，該店被令停業。

法醫指出，該名碩士生因延誤就醫，引致併發症而死亡。法官依違反《食品安全衛生管理法》判處3名店舖登記負責人6個月徒刑，惟因無法證實郭姓總店負責人介入經營，故他獲判無罪。

不過，警方今年11月接獲檢舉，指郭姓負責人自創品牌「豆作職人」，於嘉義設立地下工廠，製作豆漿、米漿、杏仁茶、奶茶、紅茶等飲品，今年他更在網上銷售產品，包裝標示通過「ISO認證」，警方指每月至少獲利40萬台幣（約11.1萬港幣）。

事實上，產品上的認證標籤都是假冒的，而且被揭飲品含有杏仁香精與消泡劑，惟杏仁茶及豆漿包裝上均無相關標示。警方指，郭姓負責人設立的工廠並不可能獲取ISO認證，非合法工廠。經調查後，當局以涉嫌詐欺、偽造文書、食品安全衛生管理法等，把郭某移送嘉義地方檢察署偵查。

死者父母需看精神科接受輔導

2018年因食物中毒去世的林姓碩士生，林父稱，兒子離世前一個月待在宿舍，沒有回家。於該店用餐後拉肚子，以為休息過後就沒事，豈料因而拖延病情，三天後被發現倒斃房間。當年林母因這噩耗，情緒不穩而看精神科，林父則需接受心理輔導。事發一年後，涉事豆漿店仍沒道歉，也沒和解，更被發現換招牌繼續營業，甚至轉移資產。

事件爆光後，有民眾表示一直也光顧「豆作職人」，得知是黑心食品時，突然感到毫無保障。有網民則問郭某「不怕自己家人有報應？」

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣