無業漢涉管有鐳射筆照警方　被控管有攻擊性武器受審

▲ 警長劉偉成出庭作供。（王仁昌攝）

2019年11月28日，中環有人發起「《香港人權與民主法案》感恩節集會」，其後1名男子涉在文華東方酒店外管有鐳射筆，男子今（9日）否認管有攻擊性武器罪，於東區裁判法院受審。涉案警長供稱被告兩度用鐳射筆照向警方，辯方盤問時，問為何被告首次使用鐳射筆時，警長未有截停被告，警長指雙方相隔欄杆，被告身邊有其他人及有逃走可能性，當時截停會加重警方工作量。聆訊今午續。

被告張洺熙（29歲）報稱無業，被控1項管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2019年11月28日，在中環遮打道文華東方酒店外管有1枝鐳射筆，意圖用作非法用途。

警長劉偉成今供稱，去年11月28日，他駐守中區活動管理組，晚上約10時，他與約8至10名同事接報後，前往中環遮打道支援中區第3梯隊，當時第3梯隊正在截查兩名男子，但遭約100至200人包圍及叫囂。

劉供稱，截查完成後，警方離開時，在文華東方酒店外的行車路上，被告右手舉起及手持鐳射筆照向警方約20秒，當時雙方距離約5米。劉指他們繼續離開及行出行車線，被告未幾再次手持鐳射筆及照向警方約20秒，當時雙方距離約4米；辯方不爭議被告身份。

劉續供稱，他上前截停被告，及想檢取被告手上的鐳射筆，惟被告掙扎，他遂用左手包住被告拿着鐳射筆的右手，並由同事鎖上手扣及拘捕被告，及後將被告和證物帶上警車，並前往警署，其間他將涉案鐳射筆交給同事。

辯方盤問劉時，問及當被告第一次用鐳射筆照向警方時，劉或其他警員有否喝止被告。劉指沒有，稱擔心被告聽不到。辯方續問及，在被告第一次用鐳射筆照射時，為何劉不上前截停，又質疑劉是否給予被告機會再使用鐳射筆。

劉回應指，當時他身處行人路上，與被告之間相隔一條欄杆，他如果要上前截停便須跨欄，而且被告身邊有其他人及多人聲援，被告有機會逃走，當時截停會加重警方工作量，又指評估過當時形勢。

辯方向劉指出，劉的證供誇大事實，警方當時與被告相距有15至20米，而被告只用了鐳射筆照向警方1次，照射時間亦很短。劉逐一否認。

辯方指，當時被告曾遭警方強光電筒照射。劉稱不知道。裁判官要求劉澄清不知道的意思，是指沒有看見，抑或不肯定有沒有。劉澄清不肯定有沒有，因為當時沒有留意身邊警察行為。聆訊今午續。

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記者：王仁昌