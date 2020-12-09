【食用安全】打開家庭裝雪糕驚見似發霉　溶化雪糕再冷藏有食安風險

▲ 有網民打開家庭裝雪糕驚見表面有薄冰，份量亦變少。

雪糕是大人及小朋支都喜歡的甜品，不少人家中都常備家庭裝雪糕。有網民近日打開全新的雪糕，發現表面有一層薄冰，份量亦變少，立即扔掉不敢再吃。有精明的網民就表示，該盒雪糕明顯是溶化之後再冷藏，建議她去更換。

全新雪糕表面有碎冰 份量減少

一名網民在Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指日前在超級市場買了一盒雪糕，一打開就看到上面有一層冰，直言「睇見都唔敢食」。由照片可見，事主所購買的是家庭裝皇牌石板街雪糕，雪糕的面層有一層碎冰，驟眼看有點像發霉。

她表示自己買了兩盒雪糕，不是買回來即日打開，但另一盒正常。她又指雪糕有封口，但仍覺得雪糕份量少了，擔心被人食過，所以直接掉了。

▲ 事主一打開雪糕，狀態似被吃過。（中伏飲食報料區Facebook）

網民：明顯溶過再雪

帖文引起大量網民討論，不少人指出如果杯裝雪糕打開有一層薄冰，即代表融化後再冷藏，更指超市早前「好似成日壞雪櫃」，建議事主帶回去退款，更提醒她要即時驗貨。

原來有不少市民都曾在超市買雪糕，回家後發現有溶雪情況，更有一名網民在另一間超級市場購買同款雪糕也出現同樣情況。有網民指出，這款雪糕平時打開應該全滿，表面應是平面，認為雪糕被人吃過，獲一名精明網民指出，雪糕有氣體在內，溶化會走氣，反雪就會「矮咗」。

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將溶化雪糕再冷藏有食安風險

英國阿斯頓大學生物醫學系講師Amreen Bashir曾經指出，將溶化的雪糕再冷藏有一定食安風險。她更提到2015年美國堪薩斯州托皮卡，有人進食被李斯特菌污染的雪糕後，導致5人住院，3人死亡。這個情況就是發生在雪糕從雪櫃取出解凍後，再冷藏，然後再取出食用。

她解釋，雪糕在室溫下溶化速度快，而含奶、含糖及液體狀的雪糕原料漿是李斯特菌等細菌的滋生溫床。為了避免細菌感染，她建議避免將整桶雪糕拿出去享用，應該以乾淨的匙羹舀起所需的份量後就放回雪櫃。

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責任編輯：羅嘉欣