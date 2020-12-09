【無私大愛】24小時照顧腦麻痺男童9年　無血緣媽媽視如己出︰送孤兒院我沒法接受

▲ 台灣一名愛心婦人照顧無血緣的腦麻痺男童9年。

有多少人能將無血緣關係的孩子視如己出，付出無私的愛。台灣一名愛心婦人照顧腦麻痺男童9年，不忍將他送往孤兒院。雖然二人沒有血緣關係，但婦人9年來一直肩負照顧他的責任，二人像母子又像婆孫般相依為命。

據台灣《東森新聞》報道，9歲的浩浩患有腦麻痺，4個月大時腦麻痺發病合併癲癇症。鄭慧珍比親生媽媽更偉大，從浩浩出生第10日起便由她養大，視浩浩如親孫。浩浩的親生婆婆經常失去聯絡，當年鄭慧珍離婚後受對方委託照顧浩浩幾天，卻變成了數年。

▲ 鄭慧珍與浩浩像母子又像婆孫。（影片截圖）

無私照顧傾盡心力

浩浩的親生媽媽正在深造進修，只能為兒子送上信件、生日卡等，鄭慧珍也為浩浩保存著媽媽送給他的物品。

浩浩在放學時間總會發出哀號，鄭慧珍一方面為他整裝，另一方面安慰他「你不要哭了」。原來他因別的孩子可以跑，自己四肢不聽使喚不能跑，感到不開心。經過9年的相處，鄭慧珍已熟知浩浩的一切。

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鄭慧珍以孭帶揹起浩浩，駕電單車接送他到學校上下課，成為她每天的工作，不過隨著浩浩漸漸長大，揹著他愈來愈吃力。雖然她口裡說「會累死」，但還是心甘情願地照顧浩浩。

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不忍送男童去孤兒院

鄭慧珍的月薪僅約8,000台幣（約2,200港元），房租約1.4萬台幣（約3,850港元），即使入不敷支，她仍咬緊牙關養大浩浩。當地社會局曾探訪鄭慧珍，職員詢問她，浩浩跟她非親非故，如果不要他，可以把他送走。她說道︰

我就問他，你要送去哪裡，他說孤兒院，我說這樣我沒有辦法接受。

▲ 鄭慧珍照顧浩浩的起居飲食，包括餵食。（影片截圖）

她明白人都有私心，「大家都要顧那些好手好腳（小朋友），誰要跟你顧那24小時要帶的」。浩浩除了腦麻痺及癲癇症問題，還有吞嚥、腸胃等問題，鄭慧珍經常抱著他到醫院求醫。而她在「幼幼基金會」提供的生活津貼下，二人生活得到改善。

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責任編輯︰王明芳