【港車北上】陳帆：擬容許連續逗留最多30日　私家車座位8人以下　粤港盡快落實細節　

▲ 運輸及房屋局局長陳帆出席立法會會議。（陳永康攝）

港珠澳大橋將允許「港車北上」，容許合資格的香港私家車毋須配額，經大橋進出廣東省，不設配額，或可網上申請。運輸及房屋局局長陳帆表示，計劃初步擬容許合資格者「北上」後，可連續逗留最多30日﹑私家車座位屬8人以下等，粤港會盡快落實細節。

陳帆在立法會回應議員質詢時指，港府初步構思，「港車北上」計劃的合資格人士，每次入境內地後，可連續停留當地不超過30天，每年累計停留日子則最多180天；相關的司機要具備香港及內地駕駛執照；參與的私家車需為8座位或以下，及領有相關車輛牌證，包括「過境車輛封閉道路通行許可證」，以及已購買符合兩地有關車輛的第三者保險。

他說，為進一步便利使用者，政府正與內地相關當局緊密聯繫，爭取早日對經大橋進入廣東省行駛的香港私家車的車輛保險實施「等效先認」政策，將這些香港私家車向香港保險公司投保的責任範圍擴大到內地的第三者責任保險保單，視為等同投保內地「機動車交通事故責任強制保險」，保費水平會由相關保險公司自行釐訂。

陳帆續稱，當局正與廣東省及內地敲定實施港珠澳大橋「港車北上」計劃的具體安排，會爭取盡快落實，兩地溝通合作沒有受疫情影響。

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記者：陳曉瑩