【2020聖誕節】超市聖誕市集購物滿$500送藍罐曲奇　4間超市特設IKEA北歐冬日限定店【附優惠詳情】

▲ Market Place by Jasons於奧海城二期舉辦「聖誕市集」。（圖片由超市提供）

聖誕將至，Market Place by Jasons由即日起至12月31日期間，於奧海城二期舉辦「聖誕市集」，售賣多款聖誕禮品和食物，於2020年12月18日推出專享聖誕禮遇。

此外，IKEA宜家家居亦由即日至2021年1月7日期間，於四間指定的惠康超級市場、Market Place by Jasons及3hreesixty舉辦期間限定店，大家可在店內感受到北歐的冬日氣氛。

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Market Place by Jasons「聖誕市集」

奧海城二期Market Place by Jasons設有「聖誕市集」，並以傳統聖誕食品「薑餅人」作為主題，而每一個薑餅屋也裝滿聖誕禮物，充滿濃厚節日氣氛。

客人可於2020年12月18日至27日期間，在「聖誕市集」參與電子聖誕互動遊戲。此外，於2020年12月18日 (下午6時) 至12月20日期間，顧客凡於店內購物滿港幣$500，即可免費獲贈丹麥藍罐曲奇經典儲物罐乙份。

IKEA「宜家歡聚冬日選」期間限定店 讓你渡過一個北歐冬日

來自瑞典的IKEA今年分別於4間指定超市設有不同主題的IKEA「宜家歡聚冬日選」期間限定店，兩大主題包括： 融人香港飲食文化的「宜家暖笠笠 冬日火鍋選」（鯉魚門惠康超級市場和馬鞍山新港城Market Place by Jasons）以及充滿北歐氣氛的「宜家閃爍爍 冬日歡聚選」(愉景灣惠康超級市場和九龍站圓方3hreesixty)。

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責任編緝：王芷瑩