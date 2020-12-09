地盤工從後撲倒警長　襲警罪成判囚5周

▲ 被告關文輝判囚5星期。（經濟日報資料圖片）

44歲地盤工涉於去年11月在旺角從後撲跌1名警長，早前經審訊後被裁定1項襲警罪罪名成立，今（9日）於西九龍裁判法院被判監5周。裁判官判刑時指，被告將當時正在追捕疑犯的警長撲倒，行為危險，警長因有保護裝備才無受重傷，純屬僥倖。

涉案被告關文輝（44歲），報稱地盤工人，被控於2019年11月10日在旺角好望角大廈地下出口外襲擊警長X。

辯方大律師今求情指，被告的背景報告內容正面，被告有穩定職業，為家中經濟支柱。辯方亦希望法庭考慮到，警員傷勢不重，望被告獲得輕判。

裁判官鍾明新判刑時指，涉案警長全副武裝到場追捕疑犯，故被告必定知道警員正在執行職務。法庭接納被告是一時衝動才犯案，但他將奔跑中的警長撲倒，行為危險，警長無受重傷純屬僥倖。裁判官強調須判以阻嚇性刑罰，考慮到被告求情及無案底，扣減1星期後，判被告監禁5星期。

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記者：林欣樂